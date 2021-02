10 formas de usar las cáscaras de huevo en el jardín

Los huevos son parte de nuestra vida diaria y los comemos en todas sus formas o los usamos para hacer deliciosos pasteles. Sin embargo, sólo comemos el interior del huevo y a menudo ponemos las cáscaras en la basura.

Bueno, las cáscaras de huevo están llenas de virtudes y pueden reciclarse fácilmente en el jardín y en la huerta. Son una verdadera fuente de calcio, por lo tanto pueden beneficiar a nuestras plantas. Veamos cómo usar cáscaras de huevo en el jardín o en la huerta orgánica.

Proteger las plantas de la podredumbre apical. (necrosis apical)

Cuando el suelo es relativamente pobre o cuando los tomates están bajo un severo estrés hídrico, pueden desarrollar el síntoma del “podredumbre apical”.

Esparce cáscaras de huevo aplastadas alrededor de las plantas de tu jardín. Esto protegerá eficazmente tus plantas de tomate y pepino de la podredumbre apical. Las cáscaras de huevo trituradas ayudan a superar este problema enriqueciendo el suelo con calcio. Para hacer esto:

Limpia tus cáscaras de huevo con agua

Aplastalas en pequeños trozos

Esparce al pie de las plantas

Las cáscaras de huevo en el mantillo

Las plantas necesitan nitrógeno, fósforo, potasio, pero también calcio. Las cáscaras de huevo son una excelente fuente que debe ser explotada.

Puedes usar cáscaras de huevo trituradas en el mantillo para mejorar el suelo. Cuando los pequeños trozos de cáscara de huevo penetran en el suelo, se biodegradan muy bien. También promoverán el flujo de agua y el paso de aire. Esto deleitará a las lombrices de tierra y mantendrá la tierra bien suelta sin tener que trabajarla.

Darle a tus gallinas cáscaras de huevo

El alimento para las gallinas no debe tomarse a la ligera ya que condicionará la calidad de los huevos que comerás. Si no utilizas un alimento orgánico que ya esté preparado, entonces tendrás que asegurarte de que tus gallinas no tengan una deficiencia de calcio. Una dieta equilibrada evita las deficiencias en la alimentación de las gallina.

Enjuaga las cáscaras de huevo, retira la membrana interior y déjalas secar. Tritura las cáscaras en pequeños trozos y colócalas en un recipiente junto al comedero de las gallinas.

¿Cómo sabes si las gallinas tienen un déficit de calcio? Bueno, ¡empezarán a comerse sus propios huevos! Para evitar este tipo de problemas:

Limpia tus cáscaras de huevo

Rómpelas en pequeños pedazos

Mezclalas en una bandeja con la comida habitual

Si puedes, añade a esta mezcla conchas de ostras trituradas

Ayudar a los pájaros en el jardín

Si no tienes gallinas, deberías saber que las aves también necesitan calcio. Como sabrás, el número de pájaros en el mundo está disminuyendo drásticamente y es nuestro deber como jardineros darles una mano.

Para hacer esto, nada podría ser más sencillo. Haz pequeños trozos de tus cáscaras de huevo y esparce por tu jardín.

Repelente orgánico de babosas y caracoles

Aunque no encuentro esta solución particularmente efectiva, puedes usar cáscaras de huevo en el jardín, alrededor de tus plantas de vegetales, para repeler babosas y caracoles.

Las babosas y los caracoles odian resbalar por los bordes afilados de las cáscaras de huevo. Es como si se movieran sobre cuchillos afilados. Simplemente aplástalas en pequeños trozos y ponlas alrededor de las plantas que deseas proteger.

Con el fin de maximizar las posibilidades de éxito, te invito a combinar esta técnica con otras como los posos de café o las cenizas.

Controlar escarabajos pulga

El escarabajo pulga es un pequeño escarabajo que se acercará sigilosamente a tu col, lechuga o nabos. Son difíciles de detectar y a menudo se puede ver el daño cuando las hojas están llenas de agujeros. Para controlar esta plaga de insectos:

Limpia tus cáscaras de huevo

Reduce las cáscaras a un polvo fino

Espolvorea tus plantaciones

Enriqueciendo el compost con cáscaras de huevo

Aplasta bien tus cáscaras en pequeños pedazos, y luego ponlas al contenedor de compost. Tu abono será enriquecido con calcio. Esto será muy útil cuando lo uses la próxima temporada, especialmente si tu suelo es pobre y deficiente. Esto mejorará enormemente la calidad de tu compost.

Fertilizante natural de plantas

Gracias a su alto contenido en calcio, la cáscara de huevo es un excelente fertilizante natural. Puedes incorporar la cáscara de huevo triturada directamente en el fondo de tus agujeros de plantación en primavera.

Antes de cultivar, cava el lugar y pon en el fondo cascaras de huevos, con el tiempo estas se degradarán y tu tierra de cultivo será mucho mas rica para las plantas.

Proteger los árboles frutales

Aplasta las cáscaras de huevo y cuélgalas de las ramas de los árboles frutales en pequeñas redes. Esto protegerá al árbol de ciertas enfermedades como las ampollas y por lo tanto lo mantendrá sano.

Fertilizante orgánico para las plantas de interior

¿Sabías que puedes usar el agua de cocción de los huevos para dar un pequeño impulso a tus plantas de interior? En lugar de tirar el agua de cocción, deja las cáscaras en el interior durante 2 días. Luego filtra la decocción y úsala para regar tus plantas.

Tomado de www.ecojardinmagico.com/