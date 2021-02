Alexander Urquiola: El uso de la sabermetría y la motivación del equipo nos ayudó a la ofensiva

En una entrevista a Alexander Urquiola, publicada en este medio digital el 12 de agosto de 2020, el técnico pinareño refería que el equipo Vegueros a pesar de no tener grandes bateadores, contaba con jóvenes que podrían aportar a la ofensiva, área que constituía la principal preocupación en sus aspiraciones de clasificar a la postemporada.

Las declaraciones recogidas justo a un mes del inicio de la 60 SNB, dejaban entrever optimismo en el mentor debutante, que confiaba también en su sólido staff de lanzadores e insistía en no descuidar la defensa.

Durante la etapa clasificatoria se cumplieron las predicciones en materia de pitcheo (Pcl: 3.58 y Whip: 1.41), la defensa tuvo altas y bajas, sobre todo errores mentales (Ave: 974), pero sin dudas, el bateo dejó mucho que desear, con average de 284, en medio de una serie muy ofensiva (media de 296).

Por ello, a la hora de hacer pronósticos en los play off de cuartos de final, más de un especialista dio como favorito al líder de la tabla de posiciones, Sancti Spíritus, selección con un hermético cuerpo de lanzadores (Pcl: 3.91) y maderos sueltos (Ave: 304).

El resto de la historia, ustedes la conocen. Contra todos los vaticinios, los vegueros produjeron en solo tres partidos, 44 hits y 33 carreras, ante uno de los cuerpos de pitcheos más estables de campeonato. ¿Qué posibilitó la barrida a Sancti Spíritus? ¿Cómo se conformó el line-up regular de los vueltabajeros? De eso y otras cuestiones nos comenta Alexander Urquiola en estos cinco minutos, vía telefónica, desde Pinar del Río.

“El resultado me sorprendió. Nos tocó contra Sancti Spíritus, era el primero en la temporada, no esperábamos un 3-0. Pero supimos aprovechar los momentos que se nos presentaron y la pelota es de detalles. La idea fue siempre llegar a finales de juego con una ventaja.

“Mejoramos al bate porque en los últimos partidos de la clasificación hicimos un trabajo con las jugadas fundamentales, cubriendo algunas deficiencias a la hora del pensamiento técnico- táctico, en el cajón de bateo.

“Perfeccionamos la carrera entre bases, el amago de toque y bateo, en fin, situaciones de juego que se pueden dar como el bateo y corrido, adelantar los corredores o dar el fly necesario en el momento indicado.

“Además, ayudó el descanso activo de los atletas, o sea, esos días que tuvieron antes de empezar los cuartos de final. Unido a ello, la sabermetría, siempre lo digo en las entrevistas. Tenemos un grupo de trabajo, de informáticos, estadísticos que estudian muy bien a los equipos contrarios y en dependencia de su pitcheo, utilizamos a los bateadores.

“Pero, lo más importante fue la motivación de los jugadores, desde los más jóvenes hasta los que ya llevan años en el conjunto. A propósito, quedó muy bonito el recibimiento que nos dieron el lunes las autoridades de la provincia. Fue un acto sencillo por la situación epidemiológica que tenemos, pero los muchachos se sintieron estimulados”.

—¿Se podrá contar con William Saavedra para la reanudación de la serie?

—Ahorita le hicieron un ultrasonido y no le salió nada en la lesión que tiene en el muslo. Parece que en el play off se resintió un poco, pero no es nada grave. Esperamos que esté en las semifinales con nosotros. Durante estos días, lo valoraremos junto a una comisión médica en los entrenamientos.

—¿Qué situación presentan Liván Moinelo y Raydel Martínez?

—Moinelo es el que está previsto salir para Japón el día 5; Raydel se mantiene con la selección hasta el momento. Para suplir la ausencia de Moinelo, todavía estamos pensando. Tal vez, pidamos un cerrador o un intermedio; puede ser que no escojamos ninguno y sean cuatro jugadores de posición. Todo depende de los equipos que queden en la próxima fase.

“En cuanto al pitcheo mantendremos la misma tónica: abridores hasta el quinto inning, y partir del sexto, los demás relevos, para que no lancen más de tres entradas.

“La rotación abridora continúa con Erlys Casanova, Vladimir Baños, el zurdo Dariel Fernández y Yaigfredo Domínguez, a quien no tuvimos que utilizar en esta serie contra Sancti Spíritus. Quiero aclarar que, también le habíamos dado un descanso, porque debido a problemas personales estuvo alejado de los entrenamientos, pero ya está en forma”.

—¿Qué harán en este receso obligatorio de la serie y cómo pretenden cuidar al equipo de la COVID-19?

—Este miércoles comienza el entrenamiento en el estadio Capitán San Luis, a la espera de cuando se reanuden los play off y de cuál será nuestro rival en el cruce.

“Trataremos de hacer un acondicionamiento que nos permita mantener los tres renglones (ofensiva, defensa y pitcheo), a un ritmo similar al que estamos ahora, y ayudados por nuestro grupo sabermétrico.

“Los atletas se mantendrán en el hotel Pinar del Río, donde se tratarán de tomar las medidas necesarias para que no exista ninguna dificultad. La mentalidad es pasar a la otra fase. A eso vamos”.

Alexander concluyó así el diálogo telefónico, no sin antes puntualizarnos que todos los días habla por teléfono con su padre Alfonso y que, en una especie de telepatía beisbolera, comparten jugadas polémicas y visualizan otras que enrumban de las actuaciones de las novenas de Pinar del Río y Panamá en la 60 SNB y Serie del Caribe 2021, respectivamente.