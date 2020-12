¿Alguna vez escribiste una carta de amor?

Los dictados actuales de la moda, la irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación y el desuso de la milenaria costumbre de escribir cartas, son causas que han influido en el ocaso de uno de los placeres más remotos de la humanidad: Leer una carta de amor.

Hoy en día se imponen los mensajes de texto, los correos electrónicos, las llamadas telefónicas o el intercambio directo entre las personas, como formas de interactuar a través de las cuales los seres humanos expresan y reciben los sentimientos hacia y desde otros congéneres; sin embargo, ninguno de estos métodos modernos de decirnos las cosas, tienen el encanto de una carta de amor, escrita de puño y letra, garabateada con el temblor incontenible de los dedos nerviosos, lograda después de una y otra tachadura.

La historia de la humanidad está repleta de esquelas en las cuales los seres más notables de cada época plasmaron sus pasiones hacia la pareja. En esos documentos dejaron ver sus sentimientos, sus estilos, su excelente ortografía y una imaginación que los desbordó.

Sin importar el carácter, el oficio, las preocupaciones o las guerras, los amantes supieron siempre que la pasión era el engranaje que movía los resortes humanos, por eso hoy pueden leerse las más maravillosas estrofas, obras de los más extraordinarios hombres y mujeres.

Es un deleite leer lo que Carlos Marx escribió a su esposa Jenny.

“Amor Mío: ….En cuanto nos separa un espacio, me convenzo enseguida de que el tiempo es para mi amor como el sol y la lluvia para una planta: lo hace crecer. Apenas te alejas, mi amor por ti se me presenta tal y como es en realidad: gigantesco; en él se concentran toda mi energía espiritual y toda la fuerza de mis sentidos…. Sonreirás, mi amor, y te preguntarás que por qué he caído en la retórica. Pero si yo pudiera apretar contra mi corazón el tuyo, puro y delicado, guardaría silencio y no dejaría escapar ni una sola palabra. Carlos”.