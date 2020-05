Amor por todo lo alto

Se conocieron en la ciudad. Él vivía y trabajaba allí, en tanto ella, aunque circunstancialmente se mantenía en la urbe, porque estaba becada, provenía de una comunidad de entre montañas, de por allá por la Sierra del Rosario.

Él era algunos años mayor, pero se complementaban a la perfección. Era un amor de películas, del tipo de los que, con suerte, se encuentran solo una vez en la vida.

Como ella estaba en clases en la mayoría de las ocasiones en que él iba a verla a la universidad, establecieron un código especial de comunicación. En principio era bien universal: él chiflaba desde abajo, de modo que ella, desde el tercer piso, supiera que había llegado. Pero entonces venía lo particular: si ella podía bajar a su encuentro, lo hacía inmediatamente; sin embargo, si le era imposible salir, sacaba la mano por la ventana del aula portando un pañuelito negro para que él no esperara en vano. Cuando esto sucedía, era él quien batía un pañuelo rojo, que ella observaba a través de esa misma ventana, y que significaba “te amo con todo el corazón; te espero más tarde”.

Disfrutaban inmensamente con sus mensajes cifrados. Era emocionante que nadie más supiera lo que significaban aquellas telas coloridas.

Pero ahora hacía dos meses que no se veían. Desde que la pandemia impuso su presencia, las clases se suspendieron y ella, como todos, tuvo que regresar a su pueblo. Lo extrañaba muchísimo. En la comunidad en la que vivía no había mucho en que entretenerse, de modo que la añoranza era todavía mayor. Pero nunca se está tan mal, que no se pueda estar peor. Encima de todo, el pueblo fue declarado en cuarentena.

Él, que también estaba loco por verla, y que desconocía esa novedad, había salido de su casa rumbo a la de ella. Pero al llegar al entronque lo frenaron: nadie sale y nadie entra a la comunidad. Entonces dejó correr su imaginación: se salió del camino, entró en el monte, y anduvo sin detenerse rumbo a la falda de una de las altas lomas que rodean al pueblo. Trepó por ella como pudo.

En su andar casi vertical traspasó sembrados, malezas, bosques, hasta llegar a la cima. Sabía que desde la casa de ella se podía ver sin dificultades aquel árbol que, en la cúspide, muchas veces les llamó la atención por mantenerse vivo, pero desprovisto de hojas. Tiró la punta de una cuerda hasta la rama más alta, la dejó caer por el otro lado, y se dispuso a esperar que ella lo viera.

Ella, que, cuando lo vio, comprendió rápido sus intenciones, agitó un pañuelo negro que significaba “me es imposible salir”, entonces, con todo su ímpetu, él izó su camisa roja cual bandera ondeante al viento, en señal que inequívocamente gritaba sin palabras “te sigo amando y te esperaré siempre”.