Apuntes sobre el teatro de títeres en Pinar del Río

El teatro de títeres exige rigor, excelencia, ingenio, fantasía. Demanda un doble esfuerzo creativo respecto al teatro para adultos, porque el titiritero debe no solo dominar el arte dramático y la manipulación del títere, sino, en muchos casos interviene también en la factura de la escenografía, el muñeco, el vestuario, los decorados -y cada uno de ellos-, es una obra de arte en sí.

El público infantil es, a veces, más exigente que el adulto y no debe ser subestimado. Recuerdo las palabras de la docente y ensayista cubana, Raquel Carrió, cuando expresaba:

“más que simplificaciones – en aras de una fácil comprensión de los mensajes o de una función supuestamente educativa- (el teatro de títeres) se trata de producir imágenes lo suficientemente ricas, contradictorias, complejas, como para activar reacciones inéditas, anticonvencionales, o antireproductivas, capaces de estimular la formación y el desarrollo de un pensamiento independiente”.

El teatro de títeres necesita investigación, búsqueda, experimentación para comunicar con un lenguaje fresco y aportar realmente al aprendizaje del espectador, a la estimulación de sus sentidos, imaginación e intelecto.

Hoy, se dice que varios grupos en el país no estrenan, quizás porque no desarrollan procesos creativos, no investigan, ni renuevan su lenguaje y repertorio. Pero, afortunadamente, esa oscura realidad no envuelve a Pinar del Río, donde se llevan a escena no solo los clásicos versionados o adaptados, sino la obra literaria de nuestros artistas contemporáneos, y donde el humor, la fabulación, el lirismo, los giros dramáticos y la complejidad de los personajes develan un teatro actualizado que le ha merecido más de un lauro.

El teatro de títeres enfrenta hoy tres grandes desafíos:

Primero. Si es un arte efímero, validado en la puesta de escena, ¿acompaña, en forma suficiente, la crítica de arte y el periodismo cultural su promoción?

Segundo. En estos tiempos de pandemia, se ha hecho necesario también convertir la obra teatral en un material audiovisual, divulgado en las plataformas digitales ¿Quedará esta práctica en el periodo post COVID-19, como testimonio del suceso artístico, para salvar su carácter fugaz?

Tercero. Las dificultades materiales enraizadas en nuestro contexto no pueden detenerlo. La innovación y el empleo de materiales reciclados son las alternativas.

Para que nuestro teatro sea inteligible, activo, también es necesaria la superación constante de sus hacedores, en estudios de postgrado, talleres, festivales… el patrocinio efectivo de las instituciones culturales y el desarrollo de su labor comunitaria.

En Pinar del Río, los titiriteros abogan por una obra cercana a sus públicos, un teatro que les permita soñar y crear universos, que divierta a los niños y los prepare mejor para el futuro. Esa es la premisa; a ella se deben.