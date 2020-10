Arnaldo Rodríguez arregló sus cuentas con Pinar del Río

Reza un viejo adagio popular que a la tercera es la vencida, pero el lanzador avileño Arnaldo Rodríguez solo necesitó dos oportunidades para lograr la hazaña de realizarr un no hit no run en nuestros clásicos domésticos.

Este 29 de octubre del 2020, Rodríguez incluyó su nombre en los anales de las Series Nacionales al convertirse en el serpentinero 58 que consigue la difícil proeza y el tercero en la provincia de Ciego de Ávila, después de Omar Carrero y Antonio Barroso.

En la campaña 58, durante un enfrentamiento ante los Vegueros, disputado el 27 de septiembre de 2018 en el estadio José Ramón Cepero, estuvo cerca de hacer la hombrada, pero el pinareño Irandi Hernández en rol de emergente, echó por tierra su sueño al conectar un inatrapable.

En aquella ocasión los muchachos de la “tierra de la piña” se impusieron dos anotaciones por cero. Dos años, un mes y dos días después de aquel enfrentamiento, la vida le dio revancha en el Cándido González y en esta oportunidad el beisbol le sonrió, iluminando el box como uno de los elegidos.

Durante nueve entradas en las que estuvo encaramado en la lomita de los martirios, Arnaldo Rodríguez lanzó una joya de picheo al no permitir libertades a sus rivales, con dos ponches e igual cantidad de boletos, además de un pelotazo.

En el cierre del choque experimentó una especie de “deja vu” al enfrentarse ante Hernández, pero el factor psicológico no le jugó una mala pasada y un pasaporte hacia primera base fue el desenlace, lo demás pasó a la historia.

Desde la décima Serie Nacional de Béisbol el equipo de Pinar del Río no recibía un no hit no run, cuando el 21 de enero de 1971, Aniceto Montes de Oca logró la gesta con el conjunto de Azucareros.