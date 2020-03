Autoridades cubanas informan sobre acciones preventivas para enfrentar la COVID-19

Este lunes, desde el Palacio de la Revolución, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el vice primer ministro, Roberto Morales Ojeda, y el titular de Salud Pública, Dr. José Ángel Portal Miranda, comparecen en la Mesa Redonda para informar sobre las medidas adoptadas en Cuba para enfrentar la COVID-19, enfermedad provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

En Cuba existe experiencia para enfrentar cualquier tipo de epidemia

Al inicio del programa televisivo, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, mencionó los datos más recientes sobre la enfermedad COVID-19, provocada por el nuevo coronavirus que se ha ido expandiendo por todo el mundo.

Según los reportes hasta este lunes, está presente en más de 100 países, 12 de ellos en la región de las Américas. Han contraído la enfermedad la impresionante cifra de 109 695 personas y ha habido 3 811 muertes en todo el mundo. Esta cifra está constantemente actualizándose y, lamentablemente, crecerá, señaló Marrero.

En Cuba existe experiencia para enfrentar cualquier tipo de epidemia como parte del sistema nacional de salud, “recientemente tuvimos la experiencia del ébola y el H1N1”, dijo el primer ministro.

Ante esta situación nuestro Consejo de Ministros se reunió en enero para aprobar el plan para la prevención y control del nuevo coronavirus, informó.

“Entonces, se comenzó a trabajar para implementar este plan en todo el país, incluyendo la capacitación que se requiere en el personal de salud. Atendiendo a la expansión en el mundo y las experiencias internacionales, el General de Ejército Raúl Castro, primer secretario del Partido, nos trasladó su preocupación y convocó a una reunión del Buró Político solo para abordar esta situación”, explicó.

En esa reunión fue tomado un grupo importante de decisiones, como actualizar el plan existente, que había sido aprobado en enero de 2020, con el fin de hacerlo más detallado y poder actuar ante cualquier caso que se presente.

Hospitales militares también tratarán posibles casos sospechosos en Cuba

Marrero dijo que se decidió sumar los hospitales militares del país –con excepción del Carlos J. Finlay, en el municipio de Marianao, en La Habana– a las instalaciones ya previstas para tratar los casos sospechosos, además de desarrollar reuniones territoriales en oriente, centro y occidente con los dirigentes provinciales y municipales, para presentarles el plan actualizado y evacuar inquietudes y preguntas.

“Una vez tomadas esas decisiones, nuestro presidente nos solicitó convocar un Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros para analizar este tema, y el 5 de marzo se convocó a una reunión extraordinaria con este propósito.”

Ese mismo día, en la tarde, se desarrolló una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros con este punto como agenda

“El viernes 6 de marzo, la dirección del Estado y el Gobierno se trasladó hacia Santa Clara, para reunirse con los primeros secretarios del Partido, los gobernadores, jefes de regiones militares, delegados del Ministerio del Interior y los directores de Salud de las cinco provincias centrales, así como con los secretarios del Partido, presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular, intendentes y directores de Salud de los 52 municipios que integran esas cinco provincias.

“El propio día se efectuó una reunión similar con las cuatro provincias occidentales y los 49 municipios que las integran, y se incluyó el Municipio Especial Isla de la Juventud. El sábado 7, cerramos esta primera etapa en la ciudad de Holguín, donde nos reunimos con las autoridades de las seis provincias orientales y los 67 municipios que las integran.

“En esos dos días, encabezados por el presidente de Cuba, un grupo de dirigentes nacionales y de las organizaciones políticas tuvimos contacto directo con 759 compañeros que de primera mano recibieron la explicación del Ministro de Salud sobre este plan actualizado; además, se efectuaron precisiones y se escuchó la opinión de los presentes.

“Fue un ejercicio con una explicación detallada que permite actuar con mayor rapidez ante cualquier caso que se presente. También permitió comprobar qué se ha hecho desde la base, como la capacitación, preparación e implementación del plan, con lo cual es mucho más sencillo su actualización”.

Primer ministro de Cuba: El nuevo coronavirus no ha entrado al país

Manuel Marrero Cruz, primer ministro de Cuba en la Mesa Redonda. Foto: @PresidenciaCuba/Twitter.

En esas reuniones también se determinó que aún es insuficiente el nivel de información sobre el asunto, aunque en estos últimos días se ha incrementado en diferentes medios de comunicación la información sobre cómo prevenir y controlar la enfermedad.

Lo primero que debe conocer nuestra población es que el nuevo coronavirus no ha entrado al país. “No hay hoy en Cuba el nuevo coronavirus, a pesar de las insinuaciones y comentarios que se han hecho en las redes”, subrayó el primer ministro.

“Le podemos asegurar a nuestro pueblo que si este virus entra al país lo informaremos de inmediato”, dijo.

Ministro de Salud: Los coronavirus existen desde la década del setenta

El doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, recordó en el programa radio-televisivo que los primeros casos de infección por coronavirus aparecieron a principios del mes de diciembre, y el 31 de ese mes, en Wuhan, China, el Gobierno del país asiático informó que la epidemia presentaba un cuadro agudo.

Posteriormente, se conoció sobre la expansión del virus de persona a persona. Los coronavirus existen desde la década del setenta. Son una gama de virus que pueden vivir tanto en animales como en personas, y que ya han afectado con anterioridad a la península arábiga y a la propia China en 2013.

El actual, que provoca la enfermedad COVID-19, es una nueva cepa de coronavirus que no se conocía: SARS-Coronavirus-2 o 2019-nCoV.

¿Cuáles son los principales síntomas? ¿Son semejantes a los de una gripe?

Los principales síntomas son semejantes a los de una gripe, entre ellos fiebre, tos seca, cansancio o fatiga y dificultad para respirar, que puede significar un agravamiento de la enfermedad. Provoca dolor muscular y de garganta, y diarrea.

Cerca del 80% de los casos son asintomáticos o presentan formas leves de la enfermedad. Solo el 5% muestra reacciones más graves, precisó el ministro de Salud Pública.

De acuerdo con Portal Miranda, las personas mayores que padecen este virus tienen más posibilidades de desarrollar un cuadro grave de la enfermedad, mientras que las personas más vulnerables son el 2% de los pacientes con más posibilidades de fallecer.

El periodo de incubación puede ir desde uno a 14 días. Ante la presencia de algunos de los síntomas, es importante no demorar e ir a un centro hospitalario.

¿Cómo se propaga la COVID-19?

Una persona puede contagiarse por el contacto con una persona infectada. El virus puede propagarse en las microgotas de la nariz o la boca, esa microgotas pueden estar depositadas en una superficie y por ahí se contagia el SARS-Coronavirus-2.

El virus puede vivir desde horas hasta días, en dependencia de las condiciones de temperatura; de ahí la importancia de las medidas de desinfección.

Portal Miranda reiteró que, según los más recientes reportes, más de 100 países (incluida China) tienen presencia de la enfermedad. “Los medios hablan de 3 811 fallecidos, con una letalidad 3.47 por cada 100 personas”.

Es real que pueda introducirse el virus en nuestro país, a partir del contexto internacional

El 45.4% de los países del mundo han reportado casos confirmados. Fuera de China, en al menos 99 naciones hay transmisión de la enfermedad.

Marcan la diferencia países como Corea del Sur, Italia, con una situación compleja, al igual que Irán, Japón, Francia y Estados Unidos. En la región de las Américas, hay 12 países y tres territorios de ultramar de Francia afectados.

El ministro cubano de Salud llamó la atención sobre las situaciones de Estados Unidos, con 554 casos y 21 fallecidos; Canadá, 62 casos; Brasil, 25; Ecuador, 14; Argentina, 12; Chile, 10; México y Perú, 7; Costa Rica, 5, y Colombia, Paraguay y República Dominicana, con un caso.

“Insisto en que es real que pueda introducirse el virus en nuestro país, a partir del contexto internacional”, afirmó Portal Miranda.

¿Cómo protegerse para reducir el riesgo?

José Angel Portal Miranda, ministro de Salud de Cuba, este lunes en la Mesa Redonda. Foto: @PresidenciaCuba/Twitter.

De acuerdo con ese contexto y las características del virus y la enfermedad, hay un grupo de mensajes importantes para la población, que debe tener claro cómo protegerse.

En primer lugar, el ministro de Salud recordó la importancia de lavarse las manos frecuentemente usando agua y jabón, frotándolas bien para eliminar cualquier suciedad o vestigio del virus, que además es susceptible a soluciones alcohólicas e hipoclorito de sodio al 0.1 %.

Existe un grupo de medidas para poner estos productos a disposición de la población, aunque hay un nivel de suministro en la red de comercio. Después del lavado de manos, usar también geles hidroalcohólicos para la desinfección, que para superficies deben tener mayor concentración de hipoclorito, 0.5 %.

“Los protocolos están y los conocen los equipos de salud; existe experiencia, y estas son medidas que la población puede ir tomando. Otra medida es cubrirse la boca y la nariz con el pañuelo o el codo al toser o estornudar, algo eficaz para evitar que el virus se transmita. Existe el riesgo de que una persona infectada no manifieste síntomas –siempre hay un porcentaje de casos así–, y puede transmitir la enfermedad”, dijo Portal Miranda.

“Evitar tocarse la nariz, la boca, los ojos –reconocidos como la principal puerta de entrada–; mantener distancia de cualquier persona que tose o estornude, acudir a servicios de salud de manera inmediata a recibir un diagnóstico y no confiarse de que es un catarro más; aislarse, no solo no acudir a lugares públicos y aislarse en la propia vivienda; usar utensilios y cubiertos y platos diferentes. Se pueden usar nasobucos dentro de la vivienda para no contagiar a nuestras familias”, aconsejó el ministro de Salud.

Además, “no automedicarse. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo se usan cuando hay alguna complicación y solo bajo prescripción médica. Es usual que la población tienda a usarlos, pero no tienen efecto contra los virus.

“El uso de mascarillas o nasobucos solo para los casos en que se esté enfermo de gripe o para aquellas personas que cuidan a los enfermos. No se trata de usar mascarilla todo el tiempo, las mascarillas mal utilizadas pueden ser transmisoras.

“Evitar aglomeraciones ante cualquier sintomatología respiratoria y, si viaja al exterior, presentarse a su regreso ante el médico para que se establezca una vigilancia de 14 días en su vivienda (más aún si viene con síntomas respiratorios). Asimismo mantenerse informados por los medios de prensa nacionales”, recomendó.

Portal Miranda enfatizó que es fundamental garantizar la disciplina en el cumplimiento de las medidas sanitarias que se dicten, respetando siempre el ingreso hospitalario y el aislamiento en los casos de contacto y sospechosos de la enfermedad. “Necesitamos que la población cumpla estrictamente lo que se le oriente; así estaremos contribuyendo al control de la enfermedad”.

Seguridad en todos los puntos de entrada al país

El ministro de Salud Pública explicó que ante la situación actual, se han extremado las medidas en los puntos de entrada al territorio nacional. “Aunque a veces las personas no lo aprecian, existen escáneres que chequean constantemente la temperatura de los viajeros”.

Ese control se ha reforzado en marinas, puertos y aeropuertos, en particular sobre aquellos visitantes procedentes de los países que presentan casos de coronavirus, aseguró, y añadió que la calidad de esos procesos ha sido chequeada en el país.

Cuba tiene una experiencia en este proceder, que se puso en práctica, por ejemplo, cuando el ébola, dijo. “Ante este tipo de situación, un tema fundamental es la preparación de quienes trabajan en los puntos de entrada al país, así como los medios de protección que deben usar”.

El ministro de Salud Pública se refirió al trabajo sistemático con la Aduana y la Dirección de Inmigración y Extranjería para saber anticipadamente las personas que viajan a Cuba procedentes de países que presentan contagios por el nuevo coronavirus.

Entre los controles en los puntos de entrada está el llenado de un documento en el cual el visitante declara su estado de salud. Además, se ha elaborado un listado de viajeros que se envía a todos los territorios con datos de interés como el país de procedencia y el lugar donde estará alojado el visitante durante su estancia en Cuba.

Las personas con cuadro respiratorio no se confíen, acudan a los servicios de salud

Portal Miranda dijo que en Cuba se conoce diariamente cuántas consultas respiratorias se ofrecen. Anualmente, en el país se realizan más de cinco millones de consultas respiratorias, y en los últimos dos años se ha reportado una disminución de personas con cuadros de ese tipo.

“En Cuba hay capacidad para el diagnóstico. Tenemos el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), que diagnostica más de 17 virus, además del COVID-2019, proceder que en el transcurso de esta semana también podrá realizarse en Villa Clara y Santiago de Cuba. Todos los casos que hemos investigado han sido negativos.

“Hasta el momento no tenemos ningún caso diagnosticado. No obstante, el riesgo está presente, hay que seguir preparándose”.

El ministro de Salud Pública también explicó cómo se han organizado los servicios médicos para la prevención y tratamiento. “Las personas con cuadro respiratorio no se confíen, acudan a los servicios de salud. Son nuestros médicos y en nuestros consultorios donde está la preparación para definir cuál es la conducta a seguir ante un cuadro respiratorio”, insistió.

“Hemos estado desarrollando todo un proceso de preparación del personal que permita evaluar a cada paciente y tomar la conducta adecuada. Está descrito el flujo, desde la frontera, un cuerpo de guardia de un policlínico, cuál es el camino a seguir en caso de que alguien tenga síntomas o no de la enfermedad”.

Disponibles más de 3 100 camas en todo el país para la atención a esta enfermedad

Se han definido los centros y hospitales que van a ser utilizados en cada uno de los territorios para el aislamiento y tratamiento de los casos sospechosos o confirmados de la enfermedad. “Se habló antes de los hospitales militares, pero hay otros centros que en los diferentes territorios atenderían a estos pacientes”, precisó.

También hay médicos calificados e instituciones para la vigilancia en cada uno de los territorios.

Portal Miranda informó que en el orden de los recursos, se cuenta en una primera etapa con más de 3 100 camas en todo el país para la atención a esta enfermedad, y podrán incrementarse acorde a como se comporte la transmisión en caso de detectarse casos de la COVID-19. También están disponibles más de 100 camas en terapia intensiva.

“Creemos que estamos en condiciones a este nivel para poder dar asistencia a los pacientes en las instituciones escogidas”, dijo. En los cuerpos de guardia habrá una consulta especializada, solo para la atención a los cuadros respiratorios, con las condiciones adecuadas para ello.

Medicamentos, investigación y capacitación

Sobre la situación de los medicamentos, Portal Miranda señaló que el Estado ha respaldado financieramente los recursos necesarios para enfrentar esta enfermedad.

“Nosotros hemos estado adquiriendo otros recursos indispensables para estar preparados y dar respuesta a una epidemia de envergadura, y no solo medicamentos, sino material gastable, medios de protección, equipos para terapia intensiva, piezas de repuesto, que nos pongan en una mejor posición para enfrentar la situación”.

Es necesario, igualmente, seguir incrementando los productos naturales que puedan respaldar el enfrentamiento.

“No hemos dejado de la mano la creación de un grupo de expertos vinculados a los centros de investigación del país, que están trabajando en cómo aportar, no solo a Cuba, sino al resto de los países afectados, nuevos productos para tratar la COVID-19”, indicó.

BioCubaFarma trabaja en el proyecto de desarrollo de un antiviral y de un candidato vacunal

El grupo BioCubaFarma trabaja en el proyecto de desarrollo de un antiviral cubano, el CIGB 210, así como de un candidato vacunal para someterlo a la consideración de China, y de tiras rápidas para el diagnóstico de la enfermedad.

“Hoy nos encontramos en la segunda etapa de preparación, que no solo abarca a los compañeros de la salud, sino a otros organismos con alta incidencia en este sistema como el turismo, el transporte, la frontera y los trabajadores por cuenta propia”.

Es un proceso que va ser escalonado y certificado. “Ya están elaborados los materiales tanto digitales como impresos, así como cursos de capacitación en video que se pueden replicar en diferentes lugares. Las universidades de Ciencias Médicas serán rectoras de la actividad”.

Los estudiantes también están recibiendo preparación. Igualmente, fueron seleccionados colaboradores en todas las misiones para que sean facilitadores de información sobre la enfermedad. “Hay un sistema de videoconferencia para apoyar la preparación y mantener información actualizada de la situación en cada país donde tenemos colaboradores. No hay ni un solo colaborador que esté afectado con este nuevo coronavirus”, subrayó el ministro.

El Plan no solo integra al sistema de Salud Pública, todos los organismos tienen responsabilidad

El plan nacional aprobado por el Consejo de Ministros, y dirigido por la máxima autoridad en el país, no solo integra al sistema de Salud Pública, todos los organismos tienen responsabilidad.

“Si bien algunos tienen una participación más directa, hay medidas que implican a todos, no solo a la población, como la preparación y capacitación, identificación de trabajadores con síntomas respiratorios –garantizando que no se transmitan infecciones respiratorias en los centros laborales–, además de la aplicación de medidas de desinfección y disponer de medios de aseo en las instituciones”.

El Ministerio de Educación ha emprendido acciones con las familias de los estudiantes, planes con la colaboración de todos para lograr disponibilidad de los medios de aseo. Los organismos deben demandar los medios de desinfección, porque cuando aparezca un caso, “no se trata de cerrar escuelas ni hoteles, sino de mantener estas medidas y que sigan funcionando de acuerdo con el comportamiento de la enfermedad. La protección de los trabajadores expuestos es también responsabilidad de los organismos y de los que puedan estar viajando”, dijo.

Entre los organismos con roles fundamentales mencionó a los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Turismo, Cultura, del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionaria, así como la Aduana de la República y el Instituto Cubano de Radio y Televisión.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social trabaja en un decreto ley para el tratamiento salarial de los posibles enfermos.

También es importante en este plan nacional el papel de organizaciones de masas como la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución, la Central de Trabajadores de Cuba y la Asociación de Combatientes, las cuales tienen una participación importante en este plan.

Seguir la información actualizada y fidedigna: Hacer preguntas por covid19@infomed.sld.cu

“Otro componente es el plan de comunicación dirigido a nuestro pueblo”, dijo el ministro de Salud.

Está previsto un escenario antes de la entrada del virus y otro después de que se reporte el primer caso, por lo cual el ministro de Salud ratificó la importancia de seguir la información actualizada y fidedigna.

“Hay canales oficiales definidos, como el sitio de la Presidencia, el sitio del Ministerio de Salud Pública, la página de Infomed, el sistema de medios nacionales y territoriales, y el sistema de los organismos de la Administración Central de Estado. Debemos lograr que todos estos medios tengan información actual y sistemática”, aseguró.

El portal Infomed, un sitio de fácil acceso, cuenta con un espacio dedicado a la COVID-19 que se nutre de fuentes oficiales como la Organización Mundial de la Salud y reúne información sobre el virus, indicaciones del Minsap, recursos de información para profesionales y viajeros y para el público general, así como preguntas y respuestas frecuentes sobre el nuevo coronavirus, entre otros datos.

“También hicimos y ha tenido impacto una apk, disponible para su descarga en teléfonos móviles desde el sitio apklis.cu. “Si bien pensamos en un primer momento en nuestros profesionales, ya la tiene la población y cuenta con información útil para la prevención”, señaló.

El ministro dijo que está habilitada una dirección de correo, covid19@infomed.sld.cu, disponible para hacer preguntas y consultar dudas. “Sabemos que hay muchas”, reconoció.

“Estamos pensando en mensajes por la vía de los móviles próximamente, por la importancia que tiene la participación de la población en esta batalla”, apuntó.

Morales Ojeda: Un plan nacional dinámico y actualizado sistemáticamente

El vice primer ministro de la República de Cuba, Roberto Morales Ojeda, detalló las acciones prioritarias para enfrentar la COVID-2019.

“Debemos tener muy claro que esta enfermedad constituye un peligro para nuestro país, de ahí el llamado del General de Ejército Raúl Castro a profundizar y ampliar el plan que se había aprobado inicialmente, de manera tal que el país pueda estar en mejores condiciones para evitar, en la medida en que sea posible, la introducción de la enfermedad, y minimizar su impacto en la población”.

Se trata –continuó el vice primer ministro– de un plan que no es estático, sino dinámico, pues se continuará actualizando sistemáticamente, incluida su aplicación en cada uno de los territorios, desde la provincia hasta los consejos populares.

“El verdadero éxito de este plan es lograr que nuestro pueblo lo haga suyo, para actuar en correspondencia con lo diseñado. Tenemos que lograr que las personas participen en su autocuidado y el de sus familias”.

Morales Ojeda dijo que el componente comunicacional es decisivo, “sin crear alarmas, porque, como se ha afirmado, en el país no se ha diagnosticado ningún caso. Ni los colaboradores cubanos en otras naciones han sido confirmados con la patología”.

Uno de los elementos del plan de comunicación es el desarrollo de audiencias sanitarias, en conjunto con las organizaciones de masas y estructuras de Gobierno y las circunscripciones, con la conducción de expertos de Salud Pública. Esas audiencias no solo quedarán a nivel de comunidad, sino que se desarrollarán en centros de trabajo y educacionales.

Acceso a la población a los productos para la protección

En cuanto a los nasobucos, explicó que no existe hoy una oferta estable por parte de los diferentes proveedores, pues se trata de un fenómeno global y hay carencia de esos medios. Aun cuando existiera disponibilidad, no se podría importar el número de nasobucos desechables necesarios debido a la situación económica del país.

Se ha elaborado, añadió, un material para lograr la producción a nivel familiar e individual de esos elementos de protección, y también para preparar a la población en el proceso de desinfección.

Morales Ojeda insistió en la necesidad de que la población acceda a otros productos para la protección, como las soluciones con cloro, por lo que es necesario que el Ministerio de Industrias pueda contar con las demandas de todos los organismos de la Administración Central del Estado que lo necesiten, y para que las personas puedan adquirirlo en la red minorista de Comercio.

“El plan por sí solo no resuelve el problema. Hay que garantizar un estricto cumplimiento de cada una de sus medidas, por lo que se hacen imprescindibles la disciplina y el chequeo sistemático por todas las estructuras en los diferentes niveles, de manera tal que lo diseñado tenga impacto”, concluyó.

Manuel Marrero reconoció a China por las medidas tomadas para contener el virus

El primer ministro, Manuel Marrero, reconoció a China por las medidas tomadas para contener el virus y evitar una mayor propagación. La construcción de un hospital en solo 10 días, por ejemplo, es muestra de esa voluntad.

Son lamentables –dijo– las conjeturas sobre el virus y su surgimiento. “Hay quienes malintencionadamente responsabilizan a China, insinúan que se ha ocultado información. Incluso, han tenido actitudes racistas, criticando estilos de vida de los chinos.

“Cuba se ha mantenido al lado del pueblo y el Gobierno chinos”, aseguró. El país continúa recibiendo visitantes de esa nación, como de otras partes del mundo. Por otra parte, la Isla ha contribuido de manera modesta con el interferón, medicamento que ha dado resultados en esa nación en el enfrentamiento al nuevo coronavirus.

No alarmarse: Prepararse y trabajar con responsabilidad

El primer ministro le recomendó al pueblo de Cuba no alarmarse, pues lo necesario es prepararse para evitar la propagación de la enfermedad.

“Hay que trabajar con mucha responsabilidad y vigilancia. La prevención y control tenemos que llevarlos desde nuestra propia casa, centros de trabajo y escuelas. Y en caso de tener algún síntoma, acudir con prontitud al hospital”.

Por otra parte, “recomendamos a la población no salir del país, pues corremos un riesgo, teniendo en cuenta la presencia de esta enfermedad en muchas naciones”.

Reiteró la importancia de mantenernos informados y de garantizar una preparación de calidad, fundamentalmente en aeropuertos, puertos y marinas, y hasta en los restaurantes y casas particulares que alojan a turistas.

“A los dirigentes les hemos pedido dar prioridad a esta batalla, sin descuidar otras”, comentó, y reiteró que Cuba es un país organizado, pero una persona que entre sin síntomas puede ser foco para el ingreso del virus.

“Como en otras batallas, emprenderemos esta lucha seguros de la victoria”, concluyó.