Autoridades gubernamentales dan respuestas a inquietudes de la población en Programa “Pinar Con Vida”

Autoridades gubernamentales del territorio dieron respuesta a las inquietudes de la población recogidas durante el programa de participación ciudadana “Pinar con vida” del viernes 8 de mayo de 2020 .

1-Buentas tardes a todos, soy la Dra Tamara González Gutiérrez, laboro en el Centro Municipal de Higiene y Epidemiología del Municipio de Pinar del Río. Vivo en Pasaje 77 #9 Las Ovas Pinar del Río, al lado de la Panadería. Entre este centro de producción y mi casa existió siempre una fosa y un registro para dar servicio a la panadería y dos viviendas (Una de ellas, la mía) desde hace mucho tiempo se han conectado otras y el registro en determinado momento se destruyó y las aguas hoy están debajo de mi casa provocando que aparezcan grietas en las paredes, que el techo se separe de la pared, y el segundo cuarto provocó que las losas del piso se despegaran por la humedad. Le cuento además que las paredes internas se ha ido separando de las paredes externas y así muchas otras situaciones. Yo he ido con el albañil resanando pero el problema persiste al existir esta situación bajo el piso de la casa. Una vez lo plantee y vino Gabote y prometió un tubo para darle continuidad a otro registro ubicado a unos 8 0 10 metros, todo quedó en el olvido, Después escribí al Portal del Ciudadano y todo a quedado ahí. Yo les pido que la autoridad competente evalué el problema. Que si van a visitar el lugar me lo comuniquen para poder estar presente, pues laboró todo el día. El teléfono de mi casa es 48795566, por favor después de las 6.00am porque mi madre tiene es anciana y puede no entender nada de lo que le expliquen. En mi trabajo en el centro de Higiene es 48751051. De estar en policlínicos o centros de aislamientos me dejan un número donde llamar y me comunico de inmediato. Saludos

Eric Rodríguez Calderín, Director de Acueducto Provincial: Se visitó la vivienda y en ese momento la doctora se encontraba realizando pesquisa, constatándose con la mamá y vecinos. Refiere además que se recopilan recursos para realizar los trabajos y solucionar el problema la próxima semana. Se están realizandocoordinaciones con la Dirección de la Vivienda del Municipio Pinar del Rio por encontrarse la tubería por debajo de la vivienda desde su construcción.

2-Hola buenas tardes, me llamo Grisel Borrego Tumbeiro vivo en el poblado de

La Coloma Edif. 33 Apto C-4, como muchas familias en nuestra provincia y en

el país tenemos miembros de ella enfrentando el Covid-19 en otro país, en

mi caso estoy necesitando el servicio nauta hogar, porque existe la posibilidad de los datos móviles pero es muy mala la conexión me acerque a la compañera del mini punto del poblado y me dice que el servicio esta parado, yo quisiera saber si es por capacidad o por la situación epidemiológica que estamos confrontando. Mi hermano y cuñada se encuentran en Sudáfrica, vivo con mi mamá de 84 años con demencia senil y el necesita

saber de ella y más en esta situación que estamos enfrentando.

Atentamente:.Grisel

Informa la Dirección de Etecsa que fue contactada la y la misma ya realizó el contrato para el servicio nauta hogar en el poblado de la Coloma, servicio que tenía asignado y no se había podido materializar por las regulaciones emitidas del aislamiento social.

3-Teresa Del Jesús Aguilar Moreno residente del reparto 10 de octubre.

, Mercedes Ramírez, de Los Palacios, Ada Bonillarefieren al tema colas, organización de las mismas, uso de las cajas registradoras en las tiendas, evaluar la forma de implementar el control sobre la reiteración en la compra en las tiendas con el uso de la tarjeta de abastecimiento.

Le estamos enviando las medidas aprobadas por el Consejo de Defensa Provincial para la organización de las colas en las Unidades encargadas de vender productos a la población; las mismas son de estricto cumplimiento:

. 1-Incrementar las cajas de cobros y los post-ápex de alta velocidad.

2-Crear módulos de productos de alta demanda.

3-La gastronomía venderá mercancías.

4-Se distribuirá tiques de ventas por parte de los Grupos de Trabajo encargados de organizar las colas al comenzar la venta, según la cantidad de productos existentes en la Unidad para la venta.

5-Implementar la aplicación informática APK para el control de la cola a través del celular.

6-Conocer la mercancía para dónde va y cantidad.

7-Ampliar la Red en las Comunidades de difícil acceso y las más lejanas, según las posibilidades.

8-En la zona a Luis Lazo, utilizar bodegas y carnicerías para ampliar la Red por CIMEX una vez a la semana, (Consejo Popular Jagüey-Cuyují).

9-Ubicar carpas en los Barrios por parte de Comercio y las Cadenas de Tiendas.

10-Aprovechar las bodegas para elaborar comida y dulces caseros, según las condiciones.

11-Utilizar los Mercados Ideales y bodegas para vender con las Cadenas, según sea necesario. Ejemplos:

Utilizar el Recodo en Consolación del Sur.

El CUPET de Sumidero.

Isabel Rubio.

CUPET La Palma.

CUPET Viñales.

CUPET de Herradura.

12-Crear una Carpa para la venta en Puerto Esperanza.

4-Amado Hernández: En el centro comercial del Calero, donde expenden yogur tienen un cartel que dice que no pueden comprar personas mayores de 60 años. Y yo vivo solo y me quedé sin comprar.

En muy pocos lugares se cumple con estas medidas pues a diario personas mayores hacen colas en otros establecimientos y se les permite. Creo q si es una disposición debe cumplirse por igual pq uno no sabe dónde puede ir.

Reconocer que el compañero tiene razón, en algunas unidades existió carteles limitando.

Consultado con el Director de Comercio Municipal nos plantea que no hay nada indicado al respecto, que gustaría que las personas mayores por su salud se mantuvieran en casa, pero de no existir otra persona en el núcleo familiar, no está limitado las personas mayores para recibir los productos en las unidades del Comercio.

5-Lucia Torres: Muy bueno, lo q el jabón de lavar desapareció, no se q nos vamos hacer, por lo menos en el campo q no alcanzamos a lo necesario en las tiendas x divisa x la lejanía y la falta de transporte y eso si no lo distribuye las tiendas a los lugares poco abastecido, es necesario q tengan en cuenta q necesitamos lavar nuestras ropas.

Respuesta: Informa la Directora de Comercio no Alimenticio que en el mes de abril se distribuyó a toda la provincia de Pinar del Río los 2 jabones tocador y batey según la composición de núcleos, además se incorporó la crema dental y el detergente líquido en los Municipios de Minas de Matahambre, Sandino, Mantua, San Luis, San Juan y Martínez y Guane. Para el mes de mayo está prevista la distribución de todo el jabón en toda la provincia, se comenzó el día 2 de mayo con la distribución en el Municipio Viñales con el módulo completo y posteriormente se estará distribuyendo en el Municipio Pinar del Río. Estos productos de aseo se distribuyen dentro del mes y son productos regulados controlados por la libreta de abastecimiento.

6- Ana Rodríguez: Soy vecina del consejo popular El Retiro, en San Luis, realmente no podemos salir porque se nos hace el llamado a quedarse en casa y de esta forma ayudamos a la no propagación del virus, pero es muy necesario que se acerquen las ventas y los productos a nuestro consejo popular, hay que tener en cuenta que estamos bastante distante de la cabecera municipal, sino nos venden en el consejo popular los productos como podremos cumplir con esté llamado de quedarnos en casa, como le daremos solución a nuestros problemas, como nos alimentamos, como cumplimos con la higiene tan necesaria en éstos momentos, dónde compramos un pomo de aceite, sí no tenemos un contenedor ni tiendas de divisa en nuestro consejo popular, dónde compramos un paquete de detergente o jabón de tocador o de lavar, dónde compró un desodorante, es muy necesario que éstos productos se acerquen a nuestro consejo popular y muy de acuerdo con todas las medidas tomadas para evitar la propagación del virus, que llegue mi reconocimiento a todas las personas que de una forma u otra han tenido que estar al frente de esta tarea, seguiremos en casa, cumpliendo con todas las medidas necesarias para evitar la propagación.

Informa el intendente del Municipio de San Luis, René Lázaro Cabrera Rodríguez que a la compañera Ana Rodríguez no la encontraron en el Consejo Popular, por no tener otras señas sobre la compañera ni el segundo apellido. Explica lo siguiente: por la unidad comercial Oro Negro perteneciente al CIMEX durante el mes de abril, se recibió lo siguiente:

Aceite 2151 unidades 1 por núcleo

Detergente 4550 unidades 2 por núcleo

Jabones 6000 unidades 3 por núcleo

Pollo en cualquier formato 3240.5 kg a 5kg por núcleo

Picadillo 1120 unidades 2 por núcleo

En el caso de TRD se recibió en el mes de abril lo siguiente

Jabón de baño 1440 unidades CP Urbano

Desodorante 360 unidades 84 en CP Corojo el resto Urbano

Champú 120 unidades 84 en CP Corojo el resto Urbano

Crema dental 144 unidades CP Urbano

Detergente 6156 unidades CP Río Feo 440

CP Retiro 440 CP Corojo 449 CP Sta Maria 348 CP Sta Fe 180 CP Urbano 4119 ventas a población, encamados, personal de la salud y otros

Pollo 11591 kg

CP Retiro 836 CP Corojo 1112 CP Tirado 478 CP Sta Maria 708 llegando a Carlos Loriga y Palizada CP Urbano 7197 CP Río Feo 1269 en el punto del entronque, por otro lado comercio ha ido abasteciendo en la misma medida que lleguen los productos al municipio, como se puede apreciar hemos atendido a este CP con productos que nos han llegado y así tenemos organizada la atención a todos los CP, todavía no le hemos podido llegar con nada al CP Santa Fe por dentro, y al CP Rio Feo por dentro.

Saludos.

7 – Raymel Hernádez: Existe alguna limitación para la transportación privada de autos, y si se puede viajar a La Habana en viaje personal de ida y vuelta

Propuesta de medidas para limitar la circulación de los medios de transporte estatales.

El permiso es para todos los carros con chapa B banda azul, incluyen, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, instituciones religiosas, Empresas Mixtas. No necesitan este permiso los ómnibus de la Empresa de Transporte, los de la Empresa de Escolares, los medios de Taxiscuba y Cubataxis. No tienen ninguna limitación los autos privados solo el acceso a las áreas en cuarentena. Este permiso aunque es personal debe pegarse en el parabrisas del medio, esto facilitara el control en la vía. Exceptuando Pinar del Río los trámites de los medios municipales se hacen desde los municipios. Aunque tenga el permiso provincial se necesitara un autorizo para viajar a los municipios Guane, Mantua y Sandino hasta que se levante la cuarentena en la comunidad la Ceiba. Limitar la circulación de los medios, según sus funciones de movilidad Identificándolo en el permiso a: Municipal Provincial. Se respetara el permiso de otras provincias así como el nuestro será respetado. Estas medidas serán efectivas a partir del miércoles 6 de mayo, donde la acción en la vía será profiláctica hasta el viernes 8 de mayo. A partir del sábado 9 de mayo se comenzara a aplicar contravenciones por el decreto 261.

8-Mi nombre es Ángela Roque quería saber que hacer pues mi esposo tiene consulta el día 21 en el instituto nacional oncológico de la Habana. Llame al policlínico Hermanos Cruz y me informaron que está saliendo un ómnibus lunes miércoles y viernes para las personas que tienen turnos en la Habana pero el turno de mi esposo es jueves necesito saber si hay otra posibilidad para estas personas que los turnos son en otros días que no hay salida de estos ómnibus para la capital saludos

Nos comunicamos con la compañera Ángela, quien se informó en el Instituto Nacional de Oncología con el Doctor que atiende a su esposo y refiere del turno médico está en dependencia del resultado del PSA (el cual fue negativo). En estos momentos no necesita viajar hacia la Habana

9 -Dra. Roxana Benítez Barrero, Hospital Abel Santa Maria

Estamos agradecido con la medida de vender algunos productos en el hospital pero a pesar de ello queremos reflejar e insistir que se nos de alguna prioridad en las colas revisando el carné de profesionales de la salud y no sólo por tener una bata blanca. Ya que los productos que se venden sin insuficiente para todos ya que no son sólo médicos y enfermeras es para todo el personal que se mantiene trabajando. Ah veces llegamos a las colas y las personas comentan que nos venden javas y no es cierto. Es por ello que insistimos que se nos de alguna prioridad en las colas, es mejor esa medida y no el aplauso a las 9 de la noche

Informar que la entrega de productos a los profesionales de la salud en los hospitales, es para los que se encuentran trabajando directamente con los casos sospechosos y confirmados con la enfermedad, pero la prioridad en la cola no está autorizada y si esto sucede es por el nivel de conciencia de las personas en la cola.

10- Frank González Gutiérrez, Dailys Valdés Valdés Refieren preocupación con lo relacionado a Tu Envío, demoras en la entrega, desabastecimiento de las tiendas. Damos respuesta enviada por el Gerente General de la Sucursal CIMEX Basilio Suárez Cabrera.

Relacionado con el Comercio Electrónico, Tienda Virtual de Pinar del Río, las mayores insatisfacciones están dadas por el desabastecimiento del sitio y la demora en las entregas de pedidos ya confirmados. Sobre estas inconformidades podemos informar que:

En estos momentos trabajamos aceleradamente para entregar todas las ordenes pendientes pues debido al creciente incremento de la demanda de mercancías por esta modalidad de ventas ha sido necesario adoptar nuevas estrategias en función de garantizar el funcionamiento general del servicio.

Entre otras medidas:

Se incrementó la plantilla de esta unidad.

Se incrementó el área de almacenamiento.

Se trabaja en la extensión del horario de servicio de la unidad. Tecnológicamente cuenta con el equipamiento necesario.

Se refuerza el transporte para la distribución.

Esperamos en los próximos días concluir con este proceso para poder ofertar a los clientes el servicio tan demandado, con una mejor representación de nuestras ofertas.

Actualmente se prioriza, por la dirección de la sucursal, el surtido de la tienda con productos de alta demanda, los que deben aparecer en el sitio a final de esta semana y mantener su presencia en la medida de la disponibilidad de mercancías que vayan entrando al territorio.

En lo relacionado con el trabajador de Cimex de Oro Negro, que tiene que ir a la tienda Panamericana de Cimex y hacer una cola después de haber trabajado 24 horas, siendo la misma cadena señalamos:

-Por indicación del Presidente de Cimex, se establece la prohibición de ventas de productos priorizados en los Serví Cupet donde existan posibles riesgos provocados por las aglomeraciones de personas en zonas vulnerables.

Recientemente se aprobó por la máxima dirección de la Corporación un procedimiento que garantiza la venta a los trabajadores de Cimex, de un módulo básico de productos de aseo y alimentos, el cual será ofertado a partir de este mes.

Sobre el planteamiento del cliente Frank González Gutiérrez, del estado de sus órdenes, actualmente es el siguiente: En el caso de sus cuatro órdenes, se encuentran facturadas, por lo que el cliente no tiene problemas para recibir su mercancía y le será entregada en el menor tiempo posible.

Las acciones que se desarrollan se explican anteriormente.

De forma general hemos dado respuesta a las inquietudes planteadas por los clientes.

11- Yo Ogilvie Serrano Rodríguez , vecino de Calle Colón #168 entre Ceferino Fernández (Virtudes) y 1ro de enero (Vandama) (Esquina parque Colón planteo que mi casa presenta desde hace muchos años y afectada por los ciclones muy mala situación constructivas con afectación seria en toda la cubierta o techo del inmueble, mojándose todas las habitaciones de la casa y con peligro real de derrumbe , Mi si situación se agrava más al convivir con mi padre (Anciano) aquejado de una penosa enfermedad. Esta problemática ha sido planteada en varias ocasiones en diferentes niveles. El tiempo de lluvia llega y el peligro aumenta. Teléfono 48724582 , Pueden contactarme entre las 9am y 12 del día o después de las 6.00pm

(Su caso se tramitó con el municipio Pinar del Río)

12- Yãmûţï Madrazo: No en todos los kioscos de las cadenas de tiendas en divisas se controla los productos de primera necesidad como pollo, aceite, detergente y de aseo, ejemplo en el km 4 carretera a Viñales siempre son las mismas personas las que compran lo que vende, la mayoría de la población no los adquiere y en la televisión se explicó que se controlarán y hasta la fecha esa medida se incumple lo que no sucede en esta zona, las causas se desconocen (Necesitamos dirección, No de teléfono para poder contactar con la compañera).

13–Nelita Duarte: Pero cuando van a comenzar a aplicar las medidas. Están sacando productos en la tarde y dijeron q iban a llevar los productos para después de la 6 de la tarde. No se ha hecho nada de lo q se dijo. (Necesitamos dirección, No de teléfono para poder contactar con la compañera).