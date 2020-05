Bob Marley, a 39 años de su partida

Era el 11 de mayo de 1981 cuando Bob Marley falleció en Miami.

Músico, compositor, guitarrista y cantante jamaicano, es sin duda la figura histórica más relevante del género reggae.

En 1978 Bob Marley estaba en un partido de fútbol y sufrió una lesión en el pie derecho. Sentía mucho dolor en el dedo gordo y decidió ir al médico. Fue ahí donde le descubrieron un melanoma maligno.

Bob Marley, como es conocido artísticamente fue un adherente y proclamador de la religión rastafari. Robert Nesta Marley nació en Jamaica y formó su primera banda, «The Rudeboys», mientras trabajaba como soldador en Kingston.

Fueron sus mezclas de folclor jamaicano, rock, ritmos de blues y soul lo que cautivó al público y comenzó a hacerse famosos como cantante de reggae.

En un partido de futbol parece que recibió un pisotón en el pie derecho. Marley cayó lesionado. Sentía unos dolores terribles en el dedo gordo, donde también había perdido la uña. En una clínica le detectaron un tipo de melanoma maligno. Le aconsejaron amputar el dedo. Se negó en redondo. Los rastas no pueden quitarse ni una mínima parte de su cuerpo.

Tres años después, el cáncer había avanzado en su metástasis al cerebro, pulmones, hígado y estómago.

Es muy posible que la única que se deba cuenta de que Marley se estaba muriendo era su propia esposa, Rita, que seguía en la banda de su marido como una de las tres I Threes del coro.

De manera secreta, Rita avaló el bautismo de Marley en una Iglesia Ortodoxa Etíope. El 4 de noviembre de 1980, Bob pasó a llamarse Berhane Selassie, el mismo nombre que el Negus, el fascista dictador emperador de Etiopía.

Al mismo tiempo, Rita aceptó el consejo del doctor jamaicano Carl ‘Pee Wee’ Fraser. Éste les dijo que un viejo doctor comandante de las SS llamado Josef Issels, colega de Josef Mengele en Auschwitz, obraba milagros con el cáncer en su clínica, situada en Baviera, a las afueras de Múnich. Marley pasó allí ocho meses.

Cambios de sangre, inyecciones de líquidos secretos a través de largas agujas inyectadas en su estómago y en un su espina dorsal… Auténticas torturas, como decía su madre Cedella Booker, que se asustó al visitarle en la clínica.

Cuenta su madre que quedó petrificada y deprimida al ver a su hijo extremadamente delgado, sin pelo y sin fuerza alguna. Ya no podía siquiera mover los dedos en su guitarra acústica favorita.

Marley no pudo regresar a Jamaica. Estaba tan grave que tuvieron que aterrizar y meterlo en el Cedar de Miami. Marley apenas duró dos días. El gran Bob Marley, la más grande estrella de la música del Tercer Mundo había expirado a las once y media de la mañana del 11 de mayo de 1981.

En sus cortos 36 años de vida tuvo una extensa discografía, Su primer álbum lo publicó en 1965 y se llamó «The Wailing Wailers». Desde ahí no se detuvo y lanzó 17 discos más. Entre sus grandes y recordados éxitos están «No Woman, No Cry», «I Shot The Sheriff, «Jamming» y «Could You Be Loved».