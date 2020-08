Cadena Cimex implementa nuevo mecanismo para regular compras en tiendas virtuales

La corporación CIMEX informa sobre la implementación de un nuevo mecanismo para la regulación de las compras en tiendas virtuales, y recuerda que la medida de una compra diaria por cliente está vigente desde el pasado 9 de junio.

Entre ellas aparece:

Se han ido aplicando variantes técnicas que no han sido efectivas hasta el momento. Recomendamos no intente comprar más de una vez o con distintos usuarios, la medida está asociada al medio de pago y no a los usuarios.