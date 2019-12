Cambiará Holanda su nombre a Países Bajos a partir del 2020

Países Bajos será el nombre adecuado para referirse al Estado situado al norte de Bélgica y al oeste de Alemania a partir de enero de 2020 en lugar de Holanda, denominación que recibe una de sus regiones.

Hay toda una estrategia detrás, pero visiblemente, el cambio será modificar el actual logotipo internacional para combinar dos símbolos, “NL” (la abreviatura de Países Bajos en inglés) y un tulipán naranja estilizado, seguidos del término “Netherlands”, nombre del reino en inglés.

The #Netherlands wants to be your co-creating partner for achieving global goals. You can now recognize a Dutch product, idea or service by our new #logo! 🇳🇱 #NLBranding https://t.co/QtwN3Ny780 pic.twitter.com/RjSgZOtl96