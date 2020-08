Colerovirus, un mal que sí tiene cura

El enfrentamiento a coleros, acaparadores y revendedores, es una acción priorizada por la máxima dirección del país, y que por estos días toma auge en Consolación del Sur. La creación de 19 grupos de trabajo compuestos en su totalidad por 81 integrantes, pretende dar un giro a la desorganización existente en las colas de centros comerciales consolareños, y poner fin de una vez y por todas a la pandemia de “los colerovirus”.

Las Fuerzas del Ministerio del Interior en el municipio, juegan un papel fundamental en este sentido, como organismos impositores y agentes del orden público, según refirió su Jefe, Teniente Coronel Alexander Pereda Burón.

“Desde que comenzó esta misión se han identificado 65 coleras, hemos actuado con acciones preventivas profilácticas contra 40 y procesos penales a 4 de ellas”.

Aunque aún queda mucho por hacer, en Consolación del Sur se aprecia un mayor nivel de organización para adquirur productos de primera necesidad. Ello responde en gran medida a los grupos de apoyo.

Para conocer sobre cómo funciona la dinámica de trabajo Radio Guamá llegó hasta la Tienda “La Villa”, donde conversamos con el jefe del equipo, Víctor Pérez González.

“Este equipo está compuesto por 5 integrantes, llegamos a las 8 de la mañana y repartimos los tickets a mujeres, hombres, mensajeros e impedidos físicos, de acuerdo a la cantidad de productos existentes en el centro.”

La alternativa de escanear el carnet de identidad a través de la aplicación “Portero”, permite tener un control de la asiduidad con que las personas van a comprar a las tiendas.

Según explicó la miembro de este grupo de trabajo encargada de la función, Ana Gloria Millán, la aplicación suena ante la reiteración de un mismo código en un plazo menor de 15 días.

Pero, de cuán efectivo han sido estos grupos de apoyo, la población consolareña tiene la última palabra.

“Ha sido una alternativa muy buena, porque ya no se ven a las mismas personas en la cola y tenemos más posibilidades los que trabajamos, de comprar”.

Sin embargo.

“Para mí el grupo de apoyo y nada es lo mismo, porque a veces están pero otras no; y yo he visto con mis propios ojos que no le escanean el carnet a todo el mundo “.

Entre buenas y malas opiniones navega la efectividad de los 19 gruposde trabajos creados en Consolación del Sur para organizar las colas y enfrentar enérgicamente a los que lucran con la necesidad de la población.

Un accionar conjunto de todos los factores y del pueblo como principal perjudicado, pondrá fin definitivo a los estragos causados en la economía familiar, debido al resistente virus de los coleros.