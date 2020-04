“Combatimos un enemigo que no se ve, pero juntos podemos vencerlo”

Con la presencia del Presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP) en Pinar del Río, Julio César Rodríguez Pimentel, el vicepresidente del CDP Rubén Ramos Moreno y el Dr Ariel Godoy del Llano, director provincial de Salud, se trasmitió el programa de participación ciudadana “Pinar con vida” para informar a la audiencia sobre las medidas que se adoptan en la provincia para frenar la propagación de la COVID-y responder a las inquietudes de la población.

“Combatimos un enemigo que no se ve, pero juntos podemos vencerlo”, enfatizó el Presidente del Consejo de Defensa Provincial quien hizo un llamó al pueblo a mantenerse informado, cumplir las orientaciones de aislamiento social, la responsabilidad ciudadana y proteger la familia y las vidas humanas.

Durante su intervención, Rodríguez Pimentel informó algunas medidas que se adoptan y se pondrán en práctica, entre ellas destacó que:

– Fueron creados grupos de trabajo para realizar acciones preventivas que ayudarán en el proceso organizativo de las colas y apoyarán también el trabajo de la PNR. “Son funcionarios públicos y deben ser respetados por la población”.

– Se enfrentarán a los acaparadores para evitar la reventa de productos.

– Persiste la indisciplina en algunos barrios: juegan dominó, hacen fiestas, ingieren bebidas alcohólicas. Hay que llamar a la disciplina de forma permanente, evitar las vistas innecesarias.

– Debemos contribuir con el ahorro de energía eléctrica ahora que casi todos están en la casa, para evitar el crecimiento del consumo, de lo contrario llegarán los molestos apagones.

– Hay que lograr una distribución más equitativa y justa de productos se está realizando mediante la red de bodegas.

Están los medicamentos garantizados para asegurar la salud de los que lleguen a un estado de gravedad. Los recursos médicos están en Pinar del Río por un esfuerzo del estado. Se está actuando bien, pero no podemos confiarnos es necesaria la responsabilidad.

Po su parte, el Director de Salud Pública en Vueltabajo, Dr Ariel Godoy del Llano, actualizó a la audiencia de Radio Guamá sobre la situación epidemiológica de la provincia:

“Hasta la fecha la provincia tiene 25 personas confirmadas con la COVID-19(24 pinareños y una ciudadana belga). En seguimiento tenemos 176 casos, de ellos 83 son sospechosos de la enfermedad y 78 contactos están bajo vigilancia. De los 25 casos ya hay 10 recuperados y están en sus hogares bajo la vigilancia clínica para darle el alta epidemiológica. Los municipios afectados hasta el momento son: Consolación del Sur (12), Pinar del Río (11) y Viñales (2)”.

En Radio Guamá, Rubén Ramos Moreno, Vicepresidente del Consejo Provincial de Defensa en expresó que las nuevas medidas son una continuidad de las que ya se estaban aplicando y que

todas van encaminadas a contribuir al aislamiento social.

“En los centros laborales solo permanecerán los trabajadores indispensables y en el caso de los restaurantes van a elaborar comida para llevar y a domicilio. Solo se venderán los productos de primera necesidad en la red de tiendas, los demás serán retirados e incrementaremos los productos normados para que puedan llegar mayor cantidad por igual a todos.

“En relación al Transporte, los organismos podrán rentar ómnibus para emplearlos en los recorridos de sus trabajadores. La Dirección Provincial de Transporte atenderá cualquier situación que pueda surgir a partir del próximo sábado cuando se elimine la transportación”.

El Director de Salud Pública respondió interrogantes de la población en relación con el medicamento Prevengho-Vir:

“El medicamento PrevengHo-Vir es homeopático, derivado de minerales, vegetales y anteriormente se ha aplicado a otras infecciones respiratorias como el brote de H1N1 con resultados preventivos. No es una vacuna, no evita el contagio del coronavirus, sólo prepara el sistema inmunológico ante cualquier agresión de un virus. Este medicamento no sustituye las medidas higiénicas ni un nasobuco, es para aumentar las defensas del organismo.

“El PrevengHo-Vir se empezó a aplicar en una primera etapa a las personas de grupo de riesgo, en los hogares de ancianos, en los hospitales psiquiátricos. En una segunda etapa en los municipios con mayor riesgo, primeramente en la comunidad Camilo Cienfuegos de Consolación del Sur y ya se ha ampliado su uso a otros consejos populares y posteriormente va a llegar a toda la población por el equipo básico de salud por el médico y la enfermera de la familia.

“Este producto no se encuentra en farmacia y solo se está aplicando por el personal de la salud. Es un medicamento que cumple con diferentes requisitos y los profesionales de la salud lo explican bien a la hora de aplicarlo a las embarazadas y a los adultos mayores”.

Además, Godoy del Llano especificó sobre el tratamiento que recibirán los adultos mayores:

“Las casas de abuelos no están cerradas, pero como en estos momentos hay quienes se encuentran en sus casas y asumen el cuidado, tenemos organizado el listado de esos abuelitos para a partir de la semana próxima aplicarles el PrevengHo-Vir a través del médico de la familia”.

El Presidente del Consejo de Defensa concluyó su comparecencia en Radio Guamá con un llamado a reforzar la pesquisa con el apoyo de la población. “De no realizarse correctamente es un riesgo que corremos, de su calidad depende buena parte del trabajo de los especialistas de la salud”.

Reiteró el reconocimiento a los trabajadores de la salud, los que laboran en los centros de aislamiento, felicitó a los combatientes del MININT y las FAR y a los corresponsales de guerra que son los trabajadores de los Medios de Comunicación Masiva.