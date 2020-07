Comisionada Nacional de atletismo Yipsi Moreno plantea nuevas estrategias en visita a Pinar del Río

La comisionada nacional de Atletismo Yipsi Moreno realizó una visita a Pinar del Río este martes con el objetivo de evaluar el desarrollo de esta disciplina y comprobar el estado de las instalaciones.

Moreno comentó en el programa Desde Las Gradas, de Tele Pinar, que “esto es un acompañamiento al deporte, a las masas, a las personas que realmente van a hacer posible que podamos gozar de ese atletismo en los juegos multideportivos”.

La campeona olímpica en Beijing 2008 y subcampeona en Atenas 2004 en el lanzamiento del martillo también intercambió con el colectivo de entrenadores del deporte “Rey” de la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) Ormani Arenado LLonch.

“Vinimos para acompañarlos, no a criticar, no para decir que cosas no hay, sino para que vean que somos uno más y venimos para caminar con ellos y dar herramientas para construir”, puntualizó la tres veces titular universal.

Elocuente intercambio en la EIDE “Ormani Arenado” Foto: Niurka González



Los máximos dirigentes de esta disciplina en el territorio aprovecharon el encuentro para declarar la intención de regresar a los cuatro primeros lugares en los Juegos Nacionales Escolares, sitio histórico que siempre ocuparon.

Durante la estancia en la EIDE vueltabajera la Miembro del Consejo de Estado participó junto a los entrenadores en un trabajo voluntario en la pista del centro escolar.

Yipsi Moreno informó, además, que las provincias de Pinar del Río, Holguín y Guantánamo forman parte de un proyecto que tiene como estrategia elevar sus resultados y mejorar sus instalaciones, pues son las que más atletas aportan al equipo nacional.

La titular olímpica de Beijing 2008 apoyó en el rescate de las áreas. Foto: Niurka González

“En esta pista pretendemos crear las condiciones para el salto largo con el apoyo del Inder Provincial, que nos va a ayudar a engomar la carrilera, vamos a llenar los cajones de arena, a hacer dos o tres círculos con su jaula que pueden ser de malla pirle y en la otra pista de arcilla tratar de rescatar las carreras”, afirmó Moreno.

“Aunque no haya pista sintética no podemos detener el deporte, ya que nuestros principales campeones salieron de esa superficie (arcilla) , por lo tanto no renunciamos a ese resultado”, finalizó.

Después de esta fructífera visita el atletismo pinareño tiene entre sus objetivos perfeccionar sus estrategias para alcanzar mejores resultados y aportar más atletas a los centros nacionales de alto rendimiento.