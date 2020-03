¿Cómo desinfectar el celular del coronavirus?

Cubrirse con el codo al toser y estornudar, lavarse las manos con agua y jabón y usar alcohol en gel, son algunas de las recomendaciones que se hacen para evitar la propagación del coronavirus, sin embargo, los teléfonos celulares también pueden ser un objeto transmisor, por lo que se aconseja realizar una limpieza periódica de los dispositivos.

Según investigaciones, el coronavirus puede vivir en superficies como metal, vidrio o plástico durante nueve días. “Aunque la carga viral de coronavirus en superficies inanimadas no es conocida durante una situación de brote, parece conveniente reducirla en superficies por desinfección”, señala un artículo de ‘The Journal of Hospital Infection’.

¿Cómo limpiar tu celular?

El estudio recomienda limpiar el teléfono por un minuto con desinfectantes que contengan 62-71 de etanol (alcohol), 0,5% de peróxido de hidrógeno y 0,1% de hipoclorito de sodio. En tanto, los expertos recomiendan usar las soluciones ya preparadas para limpiar teléfonos que se consiguen en tiendas especializadas de computación, que contienen alcohol isopropílico.

Por su parte, Apple recomendó: “Con una toallita con alcohol isopropílico al 70 por ciento o toallitas desinfectantes Clorox, puede limpiar suavemente las superficies duras y no porosas de su producto Apple, como la pantalla, el teclado u otras superficies exteriores. No use lejía”.

Tomado de http://www.atv.pe