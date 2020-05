“No me fotografíe, periodista, que esto es de corazón no buscando publicidad”, me dijo tímido ante el lente del teléfono Darel Martínez Crespo.

El joven y su esposa llegaron hasta el Centro de Protección Social para personas con conducta deambulante de Pinar del Río, para donar 54 Kg de cerdo en banda y 76 Kg de malanga.





Para este hombre de pocas palabras, saberse útil es muy importante. Por eso decidió compartir lo que produce en su tierra.