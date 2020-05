Con el campo en las venas

Es 17 de mayo y, como siempre, celebramos el día del campesino cubano. Sin embargo, no podemos festejarlo como se merecen los hombres y mujeres del campo, por eso se me antoja rendirle un homenaje de la manera más peculiar que he encontrado.

Y esta manera es hacer que mis letras se tornen palabras para describir los momentos que pasé junto a mi abuelo, correteando las tierras de las que brotaban los frutos para poner a la mesa en aquella modesta casa de guano, donde transcurrieron mis primeros años.

Años de los que aún recuerdo el olor a tierra mojada, ese que ni la vida citadina en la capital ha hecho que olvide, ese que añoro inmensamente en estos días de aislamiento, ese que llevaré por siempre para enorgullecerme de mis raíces campesinas.

También me brotan las palabras para recordar a hombres y mujeres que conocí caminando entre surcos, entre hojas con olor a rocío, entre sembradíos más de corazones que de cultivos.

Está, por ejemplo Julia, aquella mujer que prefirió el aire fresco debajo del almendro a la ciudad para continuar la tradición de su abuelo, o Roberto, el joven que se convirtió en millonario y no de dinero sino por hacer que su finca sea la que más tabaco siembra en su municipio, o Leonardo, el profesor que a la vez de enseñar, logra con sus manos el más bello jardín salido de la tierra.

Un aparte para Rogelio, un guajiro que huele a campo, que sabe a campo, tanto que a fuerza de trabajo entre las hojas verdes logró el reconocimiento de todo un país y alcanzó el mérito de Héroe del Trabajo y luego de Hombre Habano.

Pero para nada se vanagloria, lo comparte con los cientos de campesinos que ve a diario, lo que dice mucho de su modestia aprendida junto al arado y la guataca. Como ellos, están Narciso, Amalia, Benedicto, Tomás y otros tantos que con la piel curtida y callos en las manos conciben, de sol a sol, lo mejor que saben: hacer parir a la tierra para el bien de otros, para el bien de ellos, para el bien de todos.

Por eso, este 17 de mayo festejarán el día del campesino de una manera diferente, sí, pero con el mismo ánimo de siempre porque no habrá virus ninguno que se interponga entre los deseos de forjar un futuro, entre las esperanzas de seguir respirando aire puro de los árboles…entre los anhelos que solo conoce la gente del campo.

Esa gente ante la que mis palabras se quedan pequeñas, esa gente a la que se me antoja homenajearla imaginando el olor a tierra y el sabor de los sembrados.