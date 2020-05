Con telemanía

No sé bien cómo ocurrió, pero una cosa fue llevando a la otra y, según dice mi esposa, ya parece irreversible. Yo le digo que son ideas suyas, pero ella insiste en que esto de estar en casa y ver tanta televisión, me tiene trastocado.

Yo hago mi vida normal, pero imagínense, vivo en un piso seis, sin patio, así que no tengo más opciones que mantenerme televisando la radio.

Ojalá pudiera llegarme hasta 23 y M, o caminar entre palmas y cañas, o conseguir un pasaje a lo desconocido para algún lugar de nuestra América; ¡vaya! poder estar en cualquier sitio, pero entre amigos; mas, por ahora, ni pensarlo.

Mi mujer insiste en que me separe del televisor, y ustedes saben que cuando una mujer te cae arriba con su sopa de palabras, no hay quien la aguante. Yo le digo: “Mira, mi amor, entre tú y yo, déjame disfrutar la tele y vete a lo tuyo. Ésta es la mejor manera de matar el tiempo”, y entonces ella se entretiene sacudiendo cuadro a cuadro, pero luego vuelve con el concierto.

Para que no pensara que yo quería vivir del cuento, decidí hacer algo productivo, puse a funcionar la neurona intranquila, cogí la sombrilla amarilla, y salí por los senderos del oeste, tras la huella de algo que comer. Me fui para el mercado. Y ahí fue cuando conocí el otro lado del paraíso. De paraíso no tenía nada.

Las colas estaban más largas que el tren de maravillas. Al principio me quedé como espectador crítico, con la pupila asombrada y pensando en 3 D. Pero luego salí de allí por la séptima puerta y me fui para los particulares. ¡Entonces sí! Los precios, en cuc, eran de la gran escena, pero me dije que, aunque aquello estuviera al duro y sin guante, yo tenía que hacerle swing completo.

Me decidí por una ristrica de ajos, y el vendedor me dijo: “Vale tres”. “¿!Tres!?”, pregunté con asombró, “No, mi hermano, a otro con ese cuento, tú lo que me quieres hacer es la jugada perfecta”.

Así que, sin haber logrado nada, regresé a mi hogar y me senté otra vez frente al televisor. ¡Las compras, que las haga mi mujer! Y ustedes, no me tomen por loco. Lo que les estoy diciendo es solo la verdad.

No le hagan caso a lo que dice mi esposa. El exceso de televisión no tiene ningún efecto negativo. Les aseguro que es la mejor manera de ganarle a la impaciencia y lograr que pase rápido el rostro de los días, dándole una estocada al tiempo.

¡Ah! Y no olviden que, en estas circunstancias sanitarias, lo único que vale la pena es quedarse de tarde en casa.