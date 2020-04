Continente americano con tendencia al alza de contagiados por la COVID-19

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad conocida como Covid-19, ha infectado a más de tres millones de personas en todo el mundo, mientras que la cifra de decesos en todo el mundo supera los 217.000 y la de los recuperados, los 912.000.

Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Reino Unido, Francia y Turquía son, en este orden, los países más afectados por la pandemia en cuanto a número de contagios confirmados y son los únicos donde se ha superado la barrera de los 100.000 casos. Los siete países han adelantadoa China, el epicentro original donde surgió la pandemia en diciembre de 2019.

La OMS constata situaciones dispares en Europa, pero cree que la pandemia se ha estabilizado en el continente. Mientras en algunos de los países más afectados se registra cierta mejoría de la situación (España, Italia, Francia o Alemania), en otros no descienden los contagios o incluso hay repuntes, como Reino Unido, Turquía, Ucrania y Rusia.

En África, el último continente en el que la Covid-19 ha penetrado, apenas quedan rincones donde la pandemia no se haya hecho presente desde que Egipto reportó el primer caso del coronavirus SARS-CoV-2, aunque el registro de casos aún no se ha disparado como en otras áreas del mundo. Este continente de 1.200 millones de habitantes no es por el momento de los más afectados por el coronavirus, pero la OMS ya ha advertido de la “preocupante tendencia al alza” en esta zona.

Según la Comisión Económica de Naciones Unidas para África (UNECA), “más de 300.000 africanos” podrían morir por la Covid-19 en un continente donde el 56% de la población urbana se concentra en barrios marginales o viviendas informales y sólo el 34% de los hogares tiene acceso a instalaciones básicas para lavarse las manos.

Estados Unidos es el país más afectado del mundo y el único en el que se ha superado el millón de contagios, con más de 58.000 muertes. La Administración Trump ha implantado medidas muy tardías para frenar el virus.

Y hoy el mandatario busca que se reactive nuevamente la economía del país para lo cual es vital que los chicos vuelvan a las escuelas. En varios Estados habían declinado esta opción alegando que los centros escolares no son un lugar seguro. Otros gobernadores, principalmente de Estados rurales, ya empezaron a permitir la apertura de comercios. El coronavirus sigue avanzando en Estados Unidos y durante la jornada del martes los casos positivos llegaron a 1.002.498 personas, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Canadá es el segundo país en el continente con mayor número de casos. Casi la mitad de todos los casos del país norteamericano están ligados a residencias de ancianos, y ese mismo es el caso de Quebec, la provincia más afectada por la pandemia. Canadá mantendrá cerrada la frontera con EE.UU. para todo tránsito que no se considere esencial por lo menos hasta el 20 de mayo para ayudar a contener la pandemia.

La Covid-19 también se ha propagado por América Latina. El país más extenso del subcontinente, Brasil, es también el más afectado. Su presidente, Jair Bolsonaro, ha optado por minimizar los efectos de la pandemia y animar a la gente a seguir trabajando, en contra del criterio y el discurso de sus colaboradores, como el ministro de Sanidad, médico y militar de gran prestigio en el país por su labor en la crisis, que fue destituido.

El gobierno brasileño admitió este martes del empeoramiento de la situación de emergencia causada por la pandemia de la Covid-19 en el país.

De acuerdo al último balance respecto a la cifra de fallecidos y contagiados, en las últimas 24 horas se reportaron 474 muertes, el mayor número registrado desde el inicio de la epidemia.

Según el último balance divulgado hoy por el gobierno brasileño, 5.017 personas murieron en el país víctimas del virus, mientras que hay 71.886 infectados

Uno de los colectivos más afectados por la pandemia del covid-19 en América Latina ha sido el de los indígenas. Sus habituales escasos recursos y la falta de ayuda por parte de las instituciones estatales los sitúan en una posición muy vulnerable. Según el defensor de derechos indígenas Omar Macedo, uno de los principales problemas que enfrentan las comunidades originarias es el de la información para prevenir el contagio.