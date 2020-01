Convoca Unión de Periodistas de Cuba al Festival de la Prensa en este 2020

La Unión de Periodistas de Cuba celebrará este 2020 el Festival Nacional de la Prensa Cubana, que comenzará en marzo en todos los medios de prensa y deberá concluir en la instancia nacional, con la presentación de proyectos que conduzcan a nuevos modelos de gestión en el sector.

La primera reunión ampliada de la Presidencia de la Upec, correspondiente al presente año, tuvo lugar en la mañana de este 29 de enero en la Lonja del Comercio en La Habana Vieja, por medio de una videoconferencia con directivos de la organización y los medios de cada provincia.

Hacia nuevos modelos de gestión editorial en nuestros medios, es el tema central al que convoca el evento que, en la edición del 2020, se erige con la particularidad de presentar proyectos para contribuir a la creación de una plataforma de cambio integral, pues, como señaló el Presidente de la Upec, Ricardo Ronquillo, “no vamos a resolver nuestros problemas si las experiencias individuales no se convierten en apoyos colectivos”.

En este sentido, Ronquillo habló sobre la urgencia de constituir el comité organizador y el jurado del evento a escala de base y provincia.

“El objetivo del Festival es lograr proyectos que apunten a la práctica, a la transformación editorial del medio”. Esos proyectos, definió, deben partir de la identificación de los problemas en cada redacción, pero no debe quedarse ahí. “Debemos generar procesos que permitan transformar esa situación y escalar a otra deseada, e involucrar el talento y la creatividad de los medios”.

Asimismo, como parte de la jornada por el Día de la Prensa que se celebra cada 14 de marzo, se realizará el festival Prensa pública, prensa del pueblo, “una gran fiesta de la prensa pública del país, un ambiente de celebración para nuestros profesionales al que también podemos invitar a las publicaciones de la Unión de Historiadores de Cuba, a la Uneac y a otras instituciones con las que mantenemos estrechos vínculos de trabajo”, añadió el Presidente de la Upec.

El debate inicial del encuentro se concentró en la propuesta de declarar a la Upec como organización libre de discriminación. “Este movimiento busca que al interior de los medios haya una visión liberadora y de justicia”, afirmó Ricardo Ronquillo, al tiempo que destacó la importancia del abordaje de estos temas dentro de la agenda mediática.

La construcción de esas agendas constituyó un punto importante dentro de la reunión. Enrique Villuendas, funcionario del Departamento Ideológico del Partido Comunista de Cuba, se refirió a las líneas de acción trazadas por el Presidente de la República, Miguel Díaz Canel, que fijan la atención en cuatro temas trascendentes por su alta sensibilidad: la violencia de género, el racismo, el maltrato animal y la diversidad sexual.

En torno a estas nuevas exigencias, desde la casa matriz de la organización, se promovió un conjunto de propuestas en función de cumplir lo planteado por Díaz-Canel durante su más reciente intervención en la Asamblea Nacional.

La autonomía económica de la organización para aliviar al Estado, es uno de los principales objetivos. Aunque no se cobran a los periodistas cubanos los cursos en el Instituto Internacional de Periodismo “José Martí”, a partir de este año se deberá abonar el servicio de alimentación y hospedaje en la residencia estudiantil “Costillar de Rocinante”, de este centro de posgrado, lo que permitirá reducir los gastos a la UPEC y mejorar la atención a los profesionales.

“La transformación cultural de los periodistas” a la que llamó Ronquillo, es fundamental para la construcción del nuevo modelo de prensa pública para el socialismo al que se aspira, por lo que “si hay algo a lo que tenemos que prestar importancia es a la capacitación de todos los periodistas en el país, pues su preparación decidirá la calidad de nuestro sistema de prensa”.

Reunión ampliada de la presidencia de la UPEC por videoconferencia con las provincias. Foto: Abdel Romero/ Cubaperiodistas

Rosa Miriam Elizalde, Vicepresidenta Primera de la Upec, resaltó la importancia de asumir la capacitación como un sistema, y no solo tarea del Instituto, al que se deben integrar otros proyuectos en los que está enfrascada la organización, como la extensión de la infraestructura de redes, la creación de aulas virtuales en todas las provincias, el desarrollo de la educación a distancia y la atención a las demandas que han surgido en los territorios, durante los talleres realizados en el 2019 en todo el país.

Rosa Miriam Elizalde interviene durante la reunión ampliada de la Presidencia de la UPEC. A su derecha, Ricardo Ronquillo Bello (centro) y Enrique Villuendas. Foto: Abdel Romero/ Cubaperiodistas

Con la oportunidad que brindan las nuevas tecnologías, cada Casa de la Prensa puede convertirse en una filial del Instituto, “y organizar cursos a la medida de las necesidades de los afiliados con el personal capacitado en las provincias o expertos que se convoquen por sistema de videoconferencia. La UPEC puede dar respuestas de capacitación no solo a los periodistas, sino a otras instituciones del territorio que necesitan actualizar a su personal sobre el uso de las plataformas sociales, la comunicación digital y otras necesidades formativas para fortalecer la cultura comunicacional.”

Durante la reunión también se informó que a partir de abril, comenzando por Pinar del Río, se iniciará el proceso de asambleas provinciales y ramales de la organización, balances anuales que involucran a todos los periodistas del país.

Ideas preliminares para el Festival de la Prensa Cubana

La Presidencia de la organización dio a conocer las ideas preliminares para desarrollar el Festival de la Prensa Cubana:

El tema central que convoca al evento en todos los niveles será Hacia nuevos modelos de gestión editorial en nuestros medios.

Los ejes dentro de este gran tema serán:

Relaciones medios y públicos. Proyectos que permitan aprovechar al máximo en los procesos de gestión editorial todo lo que llegue desde los públicos por cualquier vía y otras iniciativas que permitan ir al encuentro y al diálogo con los públicos .

Proyectos que permitan aprovechar al máximo en los procesos de gestión editorial todo lo que llegue desde los públicos por cualquier vía y otras iniciativas que permitan ir al encuentro y al diálogo con los públicos Comunicación interna en los medios. Proyectos que permitan fortalecer el diálogo interno entre directivos, periodistas y demás creadores en el proceso editorial, para potenciar el trabajo multidisciplinar y la creatividad en la construcción de los contenidos.

Proyectos que permitan fortalecer el diálogo interno entre directivos, periodistas y demás creadores en el proceso editorial, para potenciar el trabajo multidisciplinar y la creatividad en la construcción de los contenidos. Construcción de la agenda mediática. Proyectos que fortalezcan la capacidad de los medios para construir, de acuerdo a la misión y línea editorial, una agenda propia que articule responsablemente la agenda oficial y la agenda pública.

Proyectos que fortalezcan la capacidad de los medios para construir, de acuerdo a la misión y línea editorial, una agenda propia que articule responsablemente la agenda oficial y la agenda pública. Innovación. Proyectos integrales innovadores que conduzcan al máximo aprovechamiento de las tecnologías digitales y a la vez permitan brindar contenidos que satisfagan mejor las exigencias de los públicos en un contexto de máxima complejidad y retos tanto externos como internos.

En los festivales de cada medio, que se realizarán durante la jornada por el Día de la Prensa, se seleccionarán hasta tres proyectos vinculados a uno o varios de estos ejes, que se presentarán en el festival provincial o ramal. En los festivales provinciales y ramales se seleccionarán los tres mejores proyectos que los representarán en el festival nacional. A esta instancia deberán concurrir unos 150 proyectos máximo, divididos en cuatro comisiones, de acuerdo con los ejes delimitados. Se procurará, siempre que sea posible, la incorporación estudiantil en los proyectos. Se hará además una convocatoria especial para las facultades donde se imparte la carrera de periodismo para que los estudiantes presenten proyectos propios, incentivando la multidisciplinariedad de estos. En las facultades se seleccionarán también hasta tres proyectos que concurrirán al festival provincial en igualdad de condiciones que los provenientes de los medios. Cada medio, en coordinación con la UPEC Provincial o Ramal según el caso, designará al jurado del tribunal de base. La presidencia de la UPEC de cada provincia y en los ramales designaran el Jurado para el festival provincial, mientras la UPEC nacional designará al Jurado del encuentro nacional. Más adelante se expondrá el diseño del Festival Nacional, que tendrá talleres donde se presentarán los proyectos y dos paneles en sesión plenaria: uno con expertos internacionales y otra, con directores de medios. El Festival Nacional entregará un primer, segundo y tercer lugares para provincias y ramales que más se hayan destacado en organización, y calidad y participación de los proyectos; también, tres premios por cada eje temático, y elegirá el trabajo presentado en el certamen considerado como el más relevante y que mejor responde al tema de esta edición: Hacia nuevos modelos de gestión editorial en nuestros medios .

Sobre los pagos en “El Costillar de Rocinante”

La necesidad de implementar el cobro en CUP del servicio de alojamiento que ofrece la residencia estudiantil “El Costillar de Rocinante”, perteneciente al Instituto Internacional de Periodismo de la UPEC —el cual será cubierto con dietas de las partidas del presupuesto destinadas a la capacitación de los medios y de las universidades para el caso de los profesores—, ha sido implementado mediante una resolución, luego de haberse acordado en reunión del Grupo de Trabajo de la Presidencia de la organización.

Dicho pago, está amparado en la resolución número 267 del 10 de junio del 2014, emitida por la Ministra de Finanzas y Precios, que establece en su anexo único el importe de las dietas destinadas para aquellos cuadros, directivos, funcionarios y trabajadores que lo requieran, así como por la resolución número 6 del 23 de mayo del 2014, emitida por la presidencia de la Upec, que estableció las actividades secundarias y de apoyo para la organización y sus dependencias y profesionales de los distintos medios de prensa del país.

El monto a cobrar a los profesionales del ICRT se establece en correspondencia con la Resolución No. 267 de fecha 10 de junio de 2017, emitida por la ministra de Finanzas y Precios, que establece, en su anexo Único el importe de las dietas destinadas a cuadros, directivos, funcionarios y trabajadores que lo requieran, mientras a los profesionales que laboran en medios con dependencia administrativa del Partido, el valor se establece en concordancia con las disposiciones de esa organización para dicho fin. El pago se puede efectuar directamente o mediante cheque a la cuenta No. 0526420011090415 en la sucursal bancaria No. 0264, La Rampa, Plaza de la Revolución del Banco Metropolitano S.A, administrada por el Instituto Internacional de Periodismo “José Martí”.

Cuando por razones adicionales a los fines por los que fue creada la residencia “El Costillar de Rocinante” (enfermedades que demanden atención especializada en la capital del país u otros asuntos personales graves) los profesionales requieran de sus servicios de alojamiento y alimentación se les cobrará el costo mínimo, así como queda a evaluación de la Presidencia, o su Grupo de Trabajo, decidir si, excepcionalmente se exime a determinados miembros de dicho pago. Además, el Grupo de Trabajo de la Presidencia decidirá también la creación de un programa de becas por interés especial de la organización.