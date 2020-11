Crónicas en Zona Roja: Lieter cumple sus 16 años en el aislamiento (III)

A Lieter Espinosa la conocí aquí en funciones de trabajo, es una adolescente que hoy precisamente cumple 16 años de vida. “Bendita juventud la de esta niña”. Ella está bien cuidada aquí, es alegre, muy expresiva y defiende los derechos de los suyos como nadie.

Recuerdo que los primeros días nos pedía el yogur natural para su hermanito, pero no estaba indicado, luego cuando apareció, nos dijo medio en broma, medio en serio: -Se los dije, que me tocaba, y que conste, no es para mí, es para ni hermanito.

Luego venía siempre dispuesta, a buscar los alimentos de los suyos, y con esa picardía nos expresaba.

-Oye, recuerden que somos seis. Asegurando lo suyo.

Y sí, son seis, su papá, la madrasta, que por lo que vemos la tiene también como una hija adoptiva, su hermano pequeño, la hermanastra y otra niña de apenas 8 o 10 años que le acompañan, pero no conocemos el parentesco.

Pero hace días Lieter perdió la sonrisa en su rostro. Le dieron una noticia no muy favorable, su contacto resultó positivo. Fue como un cubo de agua fría, la vi triste, preocupada, y este equipo de voluntarios -como le he comentado- no solo entrega alimentos y mantiene limpia la zona roja, también ayudamos a calmar las angustias, eso pasó con ella y los suyos.

Le hablamos de lo importancia de estar feliz, de afrontar este nuevo desafío con fe, confianza en la medicina cubana, pero sobre todo de autocuidado. Por eso a veces le exigimos que use bien el nasobuco, que mantengan la distancia, entre otras medidas necesarias para evitar contagios. Ella y los suyos son muy disciplinados.

Pero hoy Lieter Espinosa cumple 16 años, y esa fecha no podía pasar por alto. Un asalto hasta su cuarto, un pedazo de luz entre este tormento por el que pasa ella y su familia, unas felicidades sinceras, que no merecen agradecimiento, solo alegría.

¡Felicidades jovencita!, cuídate mucho. Este grupo de voluntarios en el Hospital de Campaña de la sede te desea muchas Felicidades. Ojalá el próximo cumpleaños sea mejor. Estamos seguros que de esta prueba que te impone la vida, saldrás junto a tu familia, victoriosa.