“Cuando la radio te atrapa, ya nunca te puedes ir”

Juan Antonio Rodríguez Mesa es un hombre de Radio. Nadie lo duda. Cuarenta y tres años en el medio, decenas de reconocimientos y disimiles proyectos del gusto popular, avalan una trayectoria marcada por la superación constante, el intercambio de saberes y el amor por su trabajo.

Tiene 64 años y todavía recuerda con cariño aquellos primeros días. El juego de pelota que cambió su vida, las primeras lecciones sobre mezclas y música, los errores de novato, las enseñanzas de personas que con una mirada inspiraban respeto.

“Esos tiempos son inolvidables, fui tan feliz, soy tan feliz en la radio. Esto me ha servido para cumplir metas, para ser un mejor hombre. Imagínese que puedas hacer en tu vida lo que siempre anhelaste, no hay nada mejor que eso”, comenta.

Realizador de sonido, músico, actor, locutor y director de programa, son algunos de los roles que ha asumido Juan Antonio durante sus más de cuatro décadas en la emisora de la familia pinareña, y es que, para él, todo conocimiento es poco.

De igual forma, atesora en su palmarés importantes reconocimientos, entre los que destacan: Micrófono de la radio, premio provincial, medalla de la cultura cubana, vanguardia nacional por seis años consecutivos, los sellos conmemorativos; sin embargo, al conocer este sábado que su nombre está en la lista de los galardonados con la distinción Artista de Mérito del ICRT, Juan, no pudo contener la emoción.

“Cuando me llamaron de la emisora para decirme algo se me atragantó y no pude hablar. Fue tanta la emoción que casi no escuché los aplausos que mis compañeros me regalaron. Agradecí tanto a quienes laboran conmigo, a mi familia, a los oyentes, porque todos son motivo de inspiración”, dice.

“Estar en una lista con tantas figuras que uno admira y respeta, es realmente emocionante, no me lo esperaba para nada”, acota.

Antes de ser radialista, fue maestro. Quizás por ello, a lo largo de toda su trayectoria, enseñar también ha sido una bonita experiencia.

“Ahora soy un maestro del pueblo, de la vida de la radio, creo que nunca he dejado de enseñar, pero tampoco de aprender, porque me nutro mucho de los jóvenes talentos que van llegando y que siempre tienen algo que aportar”, asegura.

Juan Antonio Rodríguez Mesa es un hombre de radio, uno que hoy, celebra con su familia grande el orgullo de pertenecer a un medio que cada día le regala alegrías.