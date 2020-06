Cuando un ángel llega

Si un buen libro y una buena historia, siempre se agradecen, hemos de suponer que en tiempos como éstos, en los que no existe variedad de distracción, se agradecen mucho más.

Por eso, y porque no hay nada que intelectualmente reporte un beneficio tan integrador como la lectura, por estos días estuve desempolvando y releyendo textos.

Así fue que me inserté otra vez, como por encanto, en el folclor inglés de la etapa medieval, reviviendo cada detalle de la más célebre de las leyendas que lo conforman, la que apasiona y envuelve cuantas veces sea leída, y que lleva por nombre el mismo de su protagonista: Robin Hood.

Aunque mucho pudiera decirse del personaje que, paradójicamente, es, a la vez, héroe y forajido, por ahora solo motivar la curiosidad literaria para que cada quien lo descubra cuando su deseo (o la prolongación del estado de distanciamiento), le indique que debe hacerlo.

Coincidentemente, me encontraba yo leyendo el pasaje de los amoríos del arquero con su bella Lady Marian, cuando sonó el teléfono y uno de mis buenos amigos me habló para contarme, rebosante de orgullo y alegría, que acababa de nacer su primera nieta, y que (y aquí viene la justificación de lo de “coincidente”), le habían puesto por nombre “Marian”.

Lo felicité, por supuesto, y le dije que lo hiciera también con su hijo Adrián, y con Mairet, de cuyo vientre había salido la pequeña.

No le comenté nada sobre lo que estaba leyendo, porque pensé que no valía la pena ocupar su pensamiento con cualquier otra cosa que no fuera el feliz advenimiento de la más joven integrante de la familia.

Sin embargo, me parece muy interesante que tuviera lugar aquella concurrencia de sucesos.

Es más, quiero interpretarlo como una buena señal. La señal inequívoca de que el nacimiento de Marian, ocurrido en época de pandemia, pero afortunadamente sin contratiempos, significa que esta Marian, como la de Robin, quizás ya no en el Bosque de Sherwood ni en la ciudad de Notttingham, pero sí en cualquier otra parte del mundo, será una tremenda guerrera que luche por las nobles causas.

Quiero creer también (¿por qué no?) que su llegada es muestra de que la luz se sigue abriendo paso entre las sombras, que la esperanza nos sigue acompañando, y que la vida puede más que la muerte.

¡Cosas lindas para Marian! Qué recorra el camino de su existencia con la ballesta siempre preparada, como lo hacen las buenas cubanas. Después de todo, no hay mucha diferencia entre Marian y Mariana.

¡Ah! Y felicidades otra vez para su abuelo: Rolando, Corazón de León.