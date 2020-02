Cubana Ana de Armas participa en la nueva película de James Bond

Ana de armas describió a Paloma como un personaje «irresponsable» y «burbujeante» y confesó que nunca se imaginó siendo una chica Bond. «Son tan altas, tan perfectas, tan glamurosas… era un nivel inalcanzable», dijo la actriz, pero también explicó que la nueva entrega entrega muestra a mujeres más «reales», capaces de cometer «fallos».

Sobre la secuencia de la película que transcurre en Cuba (por lo visto La Habana) comentó que fue filmada en Londres, y que el parecido del set con su tierra natal es estupendo.

No Time to Die no es el único proyecto de Ana de Armas que se estrenará este año. También estarán Sergio; The Night Clerk y Deep Water. El filme Blonde, en el que encarnará a la mítica Marilyn Monroe, todavía no tiene fecha de estreno.

De acuerdo con la sinopsis oficial, el agente 007 regresa de su retiro en Jamaica después de que una viejo amigo de la CIA lo busca para ayudarlo a rescatar a un científico secuestrado, enredandose en una misión con un villano misterioso poseedor de “nueva tecnología peligrosa”.

La nueva cinta contará con un tema principal compuesto por Billie Eilish, la artista más joven en lanzar una canción para la franquicia, y también tendrá una banda sonora creada por Hans Zimmer al lado de Johnny Marr.

“No Time To Die” llegará a las salas de cine en abril.