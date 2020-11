Diego es de todos y de siempre

La muerte de Diego me toma desprevenido como a todos, no es posible que se muera quien es eterno. Esta es la peor de la crónicas, una broma de mal gusto, pero es, a fin de cuentas, un repaso breve, a penas el primero y menos completo de los pensamientos que provoca su ausencia.

Diego

Se murió Maradona y se quedó Argentina sin Superman. Allí no hacen falta superhéroes porque nacen dioses descalzos que se raspan las rodillas y se parten los tobillos.

Por toda Villa Fiorito se encuentran estampillas que no caben en ningún paraíso. Tienen las piernas rotas las estatuillas, otras llevan fango en los zapatos porque los fieles de allí se ensucian en el lodo de las siete canchitas como bautizo.

Se fue “El Pibe” peleando como llegó. No cabe su evangelio entre el oropel porque está sucio de la mano de los pobres, el órgano no suena las milongas porque sólo sale el griterío divino que evoca su omnipresencia de un bandoniú ahumado por la carne asada del gaucho y húmedo de la cerveza escupida en la Bombonera para cantar un gol.

Por eso Diego tenía su propia iglesia y aún en vida le veneraron. Una iglesia al aire libre que no esconde siquiera los pecados como no escondió sus adicciones que lo maltrataron más que las patadas en las encarnizadas batallas sobre el césped.

Al lado siempre de las causas nobles, no olvidó de donde vino a pesar de ser campeón del mundo, de conocer Europa y las comodidades que encandilan a otros. Se comprometió con los del Sur y los puso en el mapamundi por derecho, o por la zurda, aquella zurda que inmortalizó a Víctor Hugo narrando el gol del siglo, porque Diego ya era inmortal desde que decidió compartir esta vida terrenal con todos.

Y con esa misma zurda dignificó a la Argentina frente a los Ingleses que ocupaban las Malvinas. La Izquierda del Che y de Fidel, al que le regaló un espacio en el gemelo de su pierna mítica y se burlaba así del disparate académico del fin de la historia. Y a Fidel fue a acompañar seguramente el aniversario de su muerte porque hasta para morir el Pelusa guardó su fidelidad.

Se fue el más grande de todos porque no necesitaba estar más aquí. Los dioses no se conforman ni se arrepienten, pero Diego lo hizo al por mayor porque es el dios más humano que existe. Ahora no está para las cámaras que le persiguieron siempre pero desde mil lugares sigue corriendo para dejar tirado a tanto inglés, o empujándola sin pudor con la mano, vestido de azul como Argentina y como el Boca de sus amores.

Cuando pase el diluvio de lágrimas que provoca su partida aún seguirá pisando los pastos e inspirando lo bueno y partiéndose en millones porque Diego es de todos y de siempre.