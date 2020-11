Disciplina y control vs COVID-19

A pesar de los esfuerzos realizados en Pinar del Río para frenar la propagación de la COVID-19, los pinareños continúan contagiándose. Las cifras hablan por sí solas, más de 800 casos positivos desde el pasado 6 de octubre, tres eventos abiertos y múltiples controles de focos, demuestran que se ha incrementado considerablemente la cantidad de pacientes con la enfermedad.

Territorios como Guane, Sandino, Consolación del Sur y el municipio cabecera, encabezan la lista de los más afectados, por lo cual es preciso ganar en responsabilidad, disciplina y control desde cada uno de los barrios.

A tono con ese escenario, en la provincia es fundamental, ganar en la calidad de las pesquisas, incrementar el rigor y la exigencia en el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, y elevar los niveles de percepción del riesgo.

Asimismo, la vigilancia epidemiológica tiene que convertirse necesariamente en una herramienta para disminuir los riesgos de transmisión, en tanto permite atender de forma oportuna a todas las personas que pueden tener síntomas asociados a la enfermedad, dentro de los cuales los más frecuentes son los respiratorios.

Y es que, la mejor manera que tiene hoy nuestra población de ayudarse a sí misma y a su familia, es acudir rápidamente al médico ante la aparición de cualquier síntoma, para que entonces las comisiones evaluadoras existentes en todos los policlínicos, puedan definir la conducta a seguir.

Ocultar los malestares, no es la solución. Sentirse mal y quedarse en casa no es lo correcto. Acudir oportunamente a los especialistas garantiza que la persona no contagie a otros, que logre un tratamiento oportuno según los protocolos establecidos y evita que la enfermedad pueda ir hasta formas graves.

Por ello, hoy en Vueltabajo, se precisa ganar en integración comunitaria en el enfrentamiento al nuevo Coronavirus, razón por la cual en cada zona se crearon los comités de vigilancia contra la COVID-19, iniciativa que desde el barrio, cuenta además con el apoyo de los consultorios médicos y la colaboración de las organizaciones de masa.

Estas estructuras, según explicó el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Julio César Rodríguez Pimentel, tanto en barrios como en centros de trabajo, deberán prestar especial atención al cumplimiento estricto de las medidas higiénico-sanitarias y la vigilancia epidemiológica en cada uno de los espacios, por lo cual deben convertirse en un mecanismo efectivo y funcional.

Estos comités tienen el reto además de lograr una verdadera integración en las comunidades, sus funciones no pueden quedar solo en palabras, sino que con su trabajo sistemático deben contribuir a frenar las cadenas de contagio, supervisar la calidad de la pesquisa, crear conciencia en la población, así como dialogar sobre la importancia de la responsabilidad individual y la autopesquisa.

Y es que la realidad ha demostrado que se requiere de un incremento de la calidad de la labor que se desarrolla, una mayor integralidad de las acciones y un acompañamiento constante de las organizaciones de masas en las comunidades. Ello es vital para ganar la batalla contra el nuevo Coronavirus.

Como nos convocara a todos el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tenemos que depositar “en cada adulto consciente, en cada ciudadano consciente del país, la responsabilidad por su propia suerte y por la de sus más cercanos afectos”.

Y es que, el trabajo de las autoridades gubernamentales es indispensable, pero también lo es “la responsabilidad individual, familiar, comunitaria y colectiva”.