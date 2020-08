Disciplina y responsabilidad, binomio indispensable

Mantener la disciplina y ser responsables, constituye, sin dudas, un binomio indispensable para seguir avanzando hacia la nueva normalidad tras el impacto de la COVID-19.

Esa urgencia es un reto hoy para los habitantes de la provincia de Pinar de Río, un territorio que hasta la fecha reporta 62 casos positivos a la enfermedad y transita por la tercera fase de recuperación.

Sin embargo, un recorrido por las principales avenidas locales nos hace dudar acerca de la responsabilidad que se asume aquí, por parte de un por ciento de la población, sobre todo en los espacios públicos, en los cuales el distanciamiento físico parece más un eslogan que una realidad, un asunto que solo se puede solucionar con la cooperación ciudadana.

Tal y como manifestara hace algunos días el presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, “No tenemos ningún derecho a disminuir la percepción de riesgo, no hay derecho para descansar en la aplicación de las medidas”.

Y es que, en tiempos de pandemia, no puede haber, necesariamente, espacio para el accionar que no sea riguroso, que no sea exigente, que no sea con calidad. Asimismo, es inadmisible la chapucería y el acomodamiento.

La realidad ha demostrado que cada vez que nos descuidamos un poco aparecen focos, y muchas veces estos se convierten en eventos de transmisión, en los cuales se requiere un accionar más intenso.

Por ello, en Vueltabajo, las principales autoridades insisten en el cumplimiento estricto de las medidas que corresponden a esta etapa, para evitar la propagación de la enfermedad.

Aquí no nos puede faltar la capacidad para trabajar de manera rigurosa y aplicar las medidas que sean necesarias. Y no se trata de una exageración, al contrario, esta es la manera de que, en menos tiempo, podamos volver a la normalidad.

Ya lo decía nuestro presidente, “si no controlamos bien esta situación, si no volvemos a la situación que teníamos más favorable anteriormente, estamos comprometiendo la vida y la salud de las personas.

Asimismo, urge mantener la disciplina, el control y la organización en las incómodas y ya rutinarias colas que se generan diariamente para adquirir, por lo general, productos de primera necesidad.

Y es que durante la etapa de enfrentamiento al nuevo coronavirus, los ejemplos de altruismo, solidaridad y cooperación de este noble pueblo se han multiplicado. Entonces es preciso que se multipliquen también el enfrentamiento, la denuncia y el trabajo conjunto.

La confianza no primó nunca en territorio durante estos complejos meses de enfrentamiento al Sars-Cov-2, tampoco puede hacerlo ahora. El reto del día a día sigue siendo no disminuir la percepción de riesgo ante esta peligrosa enfermedad que ha contagiado a más de 15 millones de personas en el mundo.

Recordemos que la COVID-19 puede detenerse, pero el éxito está en el cumplimiento con calidad de todas las medidas que se han adoptado. Para llegar a ese punto, hay que hacer las cosas bien, y nadie, ni por un momento, puede bajar la guardia.

En esta batalla, responsabilidad y disciplina, constituyen la clave del éxito.