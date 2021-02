¿Discográfica o autoedición? Los caminos del músico y su público en Cuba

¿La compañía discográfica legitima al músico? ¿Es imprescindible su figura para la validación del arte de los sonidos?

En otra época la presencia de las disqueras era esencial en la promoción y ejecución de un disco. Los artistas grababan un demo de forma casera y lo enviaban a las disqueras con los dedos cruzados, esperando la suerte de que alguna de ellas se interesara por su trabajo y aceptara grabarlo y distribuirlo.

En la actualidad, este mecanismo de grabación, promoción y distribución se ha volcado a lo digital. Ante la estrechez de oportunidades de acceso a las compañías discográficas, los artistas han recurrido a la autoedición. Pasa en España, donde más de la mitad de los músicos de la nación se autoeditan, también ocurre en Estados Unidos y otros muchos países; Cuba no es la excepción. Aunque en nuestro país la venta digital de la obra como iniciativa personal aun no está consolidada, la autopromoción online sí es una alternativa frecuente, sobre todo para los más noveles.

Existen programas digitales que permiten grabar canciones desde casa, con sobrada calidad y los creadores se autopromueven y autodistribuyen mediante su propia web oficial.

No es menos cierto, que es mejor disponer de una persona (manager), que conozca el universo de las redes sociales y trace estrategias para conquistar usuarios. De esa manera, el músico podría dedicarse solo a hacer música, y no a hacer música y, además, difundirla. También es idóneo, que antes de grabar un disco, ya el artista tenga sus seguidores, y que ellos estén esperando el material; no obstante, el disco cautive nuevos fanes.

Hoy, la forma en que la música se comparte y consume ha cambiado gracias a Internet. Mediante plataformas como Soundcloud y Mixcloud una multitud de personas relacionadas o no con la industria musical pueden acceder gratuitamente a las más disímiles armonías; en consecuencia, el intérprete tendrá mayores posibilidades de destacar.

Los artistas pueden incluso valerse de los sitios YouTube, Vimeo y DailyMotion y gestar sus propios videos. Algunas voces avezadas en el tema refieren que muchas veces al público consumidor de estos sitios, no le importa la calidad artística de la imagen, sino su proximidad.

Por supuesto, el trabajo de las compañías discográficas es superior al resultado de la autoedición, y las garantías que ofrecen facilitan la vida creativa del artista, quien solo tiene que encargarse y preocuparse por su canción o su práctica instrumental.

El arte no necesita una industria para hacerse, nace de un impulso interior, de una sensibilidad original. No considero que necesite a las disqueras para legitimarse, lo legitima el público, su destinatario- quien dice la última palabra sobre él- Eso sí, las disqueras ayudan, facilitan esa legitimación. Pero un disco, ya sea auteeditado o resultado de la industria, es absolutamente imprescindible para la validación de un intérprete… A fin de cuentas, sin una producción sonora, no es posible la existencia de un músico.