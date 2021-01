Doctora Naydalis, por favor…

Muchas personas la requieren cada día. En el Centro de Alta Tecnología (CAT) El Progreso, del estado venezolano de Aragua que dirige siempre hay mucho que hacer y personas por atender.

Apenas se graduó en Cuba hace unos meses, y la Doctora Naydalis Martínez ya fue a trabajar a otro país. Venezuela la abrazó para hacerla crecer. En esta nación aplica lo aprendido en la Universidad de Ciencias Médicas Ernesto Che Guevara, cual consumado científico en su laboratorio, experiencia que comparte para Radio Guamá:

“A tres meses de estancia en Venezuela, como médico diplomado en Endoscopia Digestiva Superior, se me encomendó dirigir el Centro de Diagnóstico Integral Victoria Sur, de donde formaba parte”.

“Cumplí la tarea con muy buenos resultados. Allí me demostré que podía explotar mis capacidades como médico y como cuadro en formación.

“Ahora asumo la coordinación del CAT El Progreso, donde lidero un colectivo de profesionales de la salud encargados de brindar cuidados médicos de excelencia.

“Es mi responsabilidad rectorar el orden y buen funcionamiento del centro, y garantizar que los servicios estén listos para ser prestados, aumentando el grado de satisfacción de los pacientes.

“Desde q lo vi me sentí cautivada, no porque fuera una de las instituciones más bonitas del Estado, sino por la relevancia q tiene en el país, donde se brindan servicios especializados de mamografía, rayos x, laboratorio SUMA, el que permite determinar si el sujeto padece de Hepatitis B, C, HIV, Chagas y cáncer de próstata.

También se realizan electros y ecocardiogramas, y se brinda una consulta de cardiologia, así como exámenes de laboratorio clínico, video y colonoscopia, todos estos servicios que son totalmente gratuitos con los cuales no cuenta ningún otro centro”.