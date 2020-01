Educadores, nuevas generaciones y la formación de valores patrios

“Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: es hacer de cada hombre resumen del mundo viviente, para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo con lo que no podrá salir a flote” José Martí, Héroe Nacional de Cuba

El trabajo político-ideológico y la formación de valores en las nuevas generaciones son prioridades del sistema educacional cubano; para ello se debe aprovechar las potencialidades que ofrece el contenido de las asignaturas que se imparten en cada enseñanza, fundamentalmente la de Historia de Cuba.

Dialogar con los estudiantes y explicarles por qué participan en un acto político o la significación de los hechos históricos, contribuye a que tomen conciencia en cada acto.

A veces se convoca a los pioneros de Primaria, Secundaria Básica o a los alumnos de Preuniversitario a participar en una actividad y desconocen el objetivo de la misma, ni la importancia de su presencia en ella.

En ocasiones, la disciplina de los educandos en los escenarios no es la mejor. Por ejemplo, no entonan correctamente las notas del Himno Nacional y no asumen la posición adecuada.

Es imprescindible la preparación de los docentes, la realización de actividades metodológicas donde se demuestre la salida a estos ejes transversales, mediante la clase y otras actividades extracurriculares.

La subversión es uno de los instrumentos que utiliza Estados Unidos en su guerra contra Cuba. Para que las nuevas generaciones tengan argumentos y puedan rechazar esa pretensión de desestabilizar la Revolución, se precisa que las instituciones educativas continúen intencionando el trabajo político ideológico y la formación de valores.