El arte también salva

Dicen los apasionados por la literatura que los libros permiten reír, soñar, viajar a otros mundos y hasta vivir otras vidas. Que en con un buen texto en manos el tiempo vuela y los problemas se quedan en pausa.

Quizás por ello, para el joven ilustrador pinareño Yancarlos Perugorría Díaz, utilizar sus redes sociales para promover la lectura en familia e incentivar a las personas a quedarse en casa, es también una manera enfrentar la COVID-19.

“Desde chiquito siempre fui un lector crónico y esta me pareció una buena oportunidad para crear conciencia de la necesidad de mantenerse en casa y aprovechar este tiempo para leer, instruirnos y motivar el amor por las letras”.

“De esta forma es que surge la idea de hacer una especie de concurso o sorteo, a través de mis redes sociales, mediante el cual yo regalo cada semana libros que tengo en mi casa por derecho de autor, y así la ganancia es doble, porque la gente se mantiene en la casa, se cuida, protege a los suyos, y a la vez lee, uno, dos tres o tantos ejemplares les sea posible”.

¿Y en qué consiste exactamente la iniciativa?

“La verdad, es muy sencilla. Para no hacer algo así sin sabor, lo que hago es -a través de una publicación en mi página de Facebook- comentar una obra, sobre qué trata, las enseñanzas que trasmite, y al mismo tiempo, incluyo el mensaje, o la convocatoria a quedarse en el hogar, permanecer tranquilos y velando por nuestro bienestar”.

“Para participar es muy simple, solo deben dejar un “like” o un comentario y luego yo, en dependencia de la cantidad de “me gusta” que tenga el post hago un sorteo y entre mi niña y yo sacamos al azar los números que resultan ganadores y todo este proceso lo trasmitimos en vivo por Facebook para que las personas lo puedan ver”.

Desde hace varias semanas, Yancarlos permanece alejado del bullicio de la ciudad. En una comunidad intrincada del municipio pinareño de San Luis, ha encontrado refugio junto a su familia, sin embargo, a pesar de la lejanía, sus sorteos se mantienen.

“Yo voy a seguir, hice un compromiso y no tengo intención de romperlo. Aquí las condiciones son diferentes; estoy bastante alejado del pueblo, la zona de wifi me queda como a 6 o 7 kilómetros de donde me quedo, muchas veces tengo que ir caminando porque no hay transporte, pero no importa, vale la pena cualquier sacrificio si podemos influir, aunque sea un poco en la manera de pensar de las personas”.

“Hasta ahora, la idea parece haber gustado a muchas personas, eso me motiva aún más, y como puse en uno de mis últimos escritos, solo espero que cuando todo esto pase leer un texto nos haya servido de algo”.

Precisamente, ¿cuánto crees que se pueda hacer hoy para promover el hábito de la lectura?

“Como yo lo veo, lo importante es encontrar siempre una forma atractiva e inteligente de seducir a los lectores, en este caso, pensar unas breves palabras, lo menos que se pueda escribir en una red social, porque la idea es tratar de aprovechar cualquier oportunidad”.

Los libros que regalas, ¿son de autores cubanos o extranjeros? ¿actuales o más antiguos?

“Los autores son diversos -no importa la nacionalidad- el primero fue de un escritor mexicano, después de Alberto Peraza, luego Nersys Felipe, en planes también está Nelson Simón y así sucesivamente, hasta que me quede sin textos o hasta que pase la pandemia”.

¿Y por qué involucrar a tu hija? ¿Tiene algo que ver con que sean materiales infantiles o también promueves la participación de toda la familia?

“Mi niña es mi musa, mi razón para hacer los trabajos y ella siempre está presente en todos mis proyectos y este no es la excepción. La primera vez que fui a hacer la premiación estaba cerca y me dijo: -papá yo quiero ayudarte, y a partir de ahí ha estado siempre y creo que funciona muy bien porque así también incentivamos a la familia, a que les lean a los más pequeños o que los niños nos cuenten a nosotros las historias, a su manera”.

¿Cuál sería el mensaje para todos los cubanos?

“Mi gente, para ustedes solo una frase: Quédense en casa y lean. Cuídense y cuiden a los suyos”.

Y es que, enamorar a las personas y adentrarlas en el maravilloso mundo de la literatura, pudiera ser también una forma de motivarlas a quedarse en casa y cuidar así de sus familias.

Quizás, si iniciativas como la del joven ilustrador Yancarlos Perugorría Díaz, se multiplicaran en toda Cuba, estas pudieran convertirse también en armas contra la COVID-19, porque, sin dudas, el arte también salva.