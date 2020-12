El empleo, la seguridad social y la atención para los vulnerables constituyen prioridad en Cuba

A pesar del debate popular y las inquietudes que ha generado la Tarea Ordenamiento como lógica consecuencia de un proceso novedoso y complejo para toda la sociedad cubana, en esta oriental provincia sus «luces» comienzan a irradiar a muchos, muchísimos granmenses favorecidos con el principio de que nadie quedará desamparado.

Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), lo ratificaba recientemente en el VI Periodo Ordinario de sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, cuando aseveró que el empleo, la seguridad social y la atención para los vulnerables constituyen una intención en teoría para muchas personas en el mundo, pero en Cuba son realidad y prioridad.

Bajo esas premisas, que refrendan el carácter humanista de la Revolución, este diario indagó sobre la implementación en la provincia de Granma, de lo establecido en el ámbito del empleo, las pensiones y otros programas sociales.

PRIORIZADA ATENCIÓN A PENSIONADOS

Desde el pasado mes de septiembre, en Granma se inició de forma acelerada un proceso para pasar a tarjetas magnéticas y nóminas electrónicas el pago de los beneficiarios que aún realizaban el cobro por chequera. En esta situación se encontraba el 80 % de los más de 102 000 pensionados y jubilados del territorio.

«Este proceso fue uno de los principales logros que antecedió a la Tarea Ordenamiento en la provincia, pues ahora evita a los pensionados hacer colas en sus consejos populares para recibir la chequera, y luego otra cola en los centros pagadores para obtener su dinero», explicó Marina Contreras González, directora de la filial granmense del Instituto Nacional de Seguridad Social (Inass).

Aclaró que, con esta actualización, no se modifica el servicio del pago de la chequera a domicilio a los pensionados que lo tienen establecido, ni se elimina la posibilidad de que otra persona efectúe el cobro, siempre que tenga el autorizo estipulado.

Con respecto al pago de la pensión incrementada del mes de enero, que se inició en todo el país el pasado 17 de diciembre, precisó que estos pagos se realizan de manera escalonada, y con el mismo cronograma establecido por los bancos de acuerdo con los grupos y cuantías de los jubilados.

En relación con una de las preocupaciones más recurrentes de los pensionados: las diferencias en las cuantías incrementadas, la directiva comentó que, aunque se decidió que la pensión mínima por edad e invalidez total del Régimen de Seguridad Social sea de 1 528 pesos, no todos los jubilados del territorio pertenecen a este grupo.

«Por ejemplo, las personas que se jubilaron por el régimen especial vigente, como es el caso de los cuentapropistas y usufructuarios, y las pensiones que se concedan durante el primer año por este concepto, recibirán un incremento de 1 118 pesos, que garantiza el costo de la canasta familiar», subrayó.

«Asimismo ocurre con el incremento a la pensión por muerte, concedida con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución, la cual tiene como particularidad que al beneficiario se le concede una cuota parte de la pensión generada por el fallecido, de acuerdo con el salario que devengaba, según se establece en la Ley 105 “De Seguridad Social”, del 27 de diciembre de 2008».

Contreras González añadió que se mantienen los requisitos de jubilación establecidos actualmente tanto para el régimen general como para el especial.

«Es importante que las personas sepan que si no cumplen alguno de estos tres requisitos no pueden optar por la jubilación, porque se nos han presentado casos que, a raíz del ordenamiento, nos han dicho que tienen más de 30 años de trabajo y la edad para jubilarse, pero no están vinculados laboralmente. Es necesario, reitero, que se cumpla con los requisitos mencionados», concluyó.

NADIE QUEDARÁ DESAMPARADO

Un tratamiento especial reciben dentro del ordenamiento monetario las personas que pertenecen a los programas de la Asistencia Social, y las que han sido identificadas como vulnerables.

Yannia Columbié de la Cruz, directora de Trabajo y Seguridad y Social, en Granma, dijo que en la provincia más de 10 000 personas agrupadas en unos 6 000 núcleos familiares serán protegidas por la Asistencia Social, con un incremento por encima de los mil pesos.

Este es un proceso que se realiza por las direcciones municipales de Trabajo e incluye, también, a más de 900 combatientes y a unas 450 madres con hijos que presentan discapacidades severas, las cuales están protegidas en dos grupos:

Las protegidas con su último salario, a quienes se les incrementa la prestación social, según el grupo escala que les corresponde.

Las protegidas con una prestación monetaria excepcional, cuyo incremento se adecua a la cantidad de personas de su núcleo.

«También se hizo una revisión de los 500 núcleos con personas encamadas o postradas, pues, a pesar de que en este programa se elimina el subsidio, se determinó que el núcleo declarado insolvente sea protegido, pues ya no se subsidia el módulo, sino a las personas. En esta situación se encuentran unas 200 familias granmenses y todas van a ser protegidas para que puedan acceder al módulo del programa y a la canasta familiar», destacó Columbié de la Cruz.

Apuntó que se ha trabajado en identificar los núcleos familiares que pudieran resultar vulnerables económicamente, los cuales se caracterizan por:

Ser personas sin solvencia económica e incapacitadas física o mentalmente para trabajar.

No tener familiares obligados como establece el Código de Familia (padres, hijos o hermanos) en capacidad de asumir sus gastos.

«En este grupo también se evalúan los casos de madres solteras con varios hijos, cuyo ingreso no alcance por per cápita de habitante, a quienes entonces se les compensará con una ayuda parcial o integral, según corresponda», puntualizó la directiva.

«Nosotros hemos definido 287 locales en toda la provincia para atender no solo a esas personas que consideren que necesitan una ayuda, sino también a quienes vayan a buscar información o asesoramiento sobre las nuevas normativas, o a solicitar empleo, lo que les evita ir a las direcciones de Trabajo a la vez», agregó.

Columbié de la Cruz especificó, además, que el pago incrementado por la Asistencia Social correspondiente al mes de enero, se iniciará el 26 de diciembre próximo, en las unidades de correo, a través de una nómina electrónica; en tanto el pago a los vulnerables se realizará a partir de esa misma fecha en las sucursales bancarias, mediante un cheque nominativo, que supera los mil pesos.

Otra de las aristas de gran impacto del reordenamiento monetario ha sido la búsqueda de empleo. En Granma, desde el día 4 de diciembre y hasta la fecha, más de 700 personas se habían presentado a las direcciones de Trabajo, y de ellas más de 300 aceptaron las ofertas laborales disponibles.

«En nuestra provincia, eminentemente agrícola, tenemos más de 10 000 plazas identificadas en ese sector, y aunque se estima que se puedan presentar unas 60 000 personas en busca de empleo, estamos en condiciones de cubrir esa demanda con la entrega de tierras en usufructo, e incluso, de otorgar créditos a quienes decidan optar por esta propuesta», expresó.

«Aun cuando hay ofertas en otros sectores como la Construcción, por el balance de recursos laborales están identificadas más de 96 000 amas de casas en Granma, y más de mil personas inactivas; de ahí que se haya hecho un trabajo intenso, de conjunto con el Gobierno, para determinar la disponibilidad de plazas por municipio y los trabajadores que están laborando de forma informal, lo que nos ha permitido, solo en los últimos 20 días, legalizar a más de 500 personas vinculadas ahora como cuentapropistas», finalizó.

Precisamente, en medio del contexto generado por el ordenamiento monetario, la provincia, como el resto del país, se prepara para asumir una demanda de empleo superior a la de los últimos años, teniendo en cuenta que el incremento salarial y la eliminación de subsidios y gratuidades indebidas constituyen hoy estímulos para apostar al trabajo como principal fuente de los ingresos personales.