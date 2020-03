Escogí el mejor oficio del mundo. ¡Soy periodista! Amo y disfruto mi carrera. Me emociono con cada historia, con cada comentario, con cada persona que inspiro. Y es que, para mí, el periodismo es magia pura, pues es la única profesión capaz de convertir la cotidianeidad en historia, lo habitual, en increíble.

Y aunque hace apenas un par de años que salí de la universidad, he descubierto que ser periodista es una virtud, pues somos precisamente los responsables de llevar un mensaje claro y preciso, que refleje los intereses de las audiencias, pero que, a la vez, se corresponda con los principios y valores de nuestra sociedad socialista.

Quizás por ello es que he aprendido a vivir cada una de las historias de mis entrevistados, y he comprobado la teoría de mis profes cuando en las clases aseguraban que esta es una profesión que demanda pasión, sacrificio y formación continua.

Hoy me siento orgullosa, porque sé que elegí una forma de vida llena de emociones, retos, sueños, motivaciones y mucha superación.

Recibo un trofeo, cuando alguien se identifica con nuestras vivencias y lo expresa a través de una sonrisa o un comentario; es esa la actitud que alimenta nuestra alma. ¡Simple motivación para seguir!

Pongo atención cuando recibo una crítica, una mala mirada, no porque eso me frene, sino porque me permite el autoanálisis para avanzar y hacerlo mejor.

Por ello, simplemente cada día trato de ser justa y directa, creativa, pero, sobre todo, fiel y sincera a mis principios y creencias.

Por eso en este 14 de marzo, no me canso de leer la frase de Ryszard Kapuscinski, “las malas personas no pueden ser buenos periodistas”… Y es que me permite comprobar que he elegido, sin dudas, el mejor oficio del mundo.