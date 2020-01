El Oriente Medio después del asesinato por EE.UU. al militar más influyente de Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, autorizó el ataque en el que murieron este viernes (hora local) en Bagdad el vicepresidente de las milicias chiíes iraquíes Multitud Popular, Abu Mahdi al Mohandes, y Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán.

El presunto bombardeo selectivo tuvo lugar en la madrugada del viernes, en medio de las tensiones en los pasados días entre Washington y Teherán con el asalto de seguidores de la Multitud Popular a la embajada de EE.UU. en Bagdad el 31 de diciembre, cuando consiguieron irrumpir y quemar una pequeña parte del complejo.

A su vez, ese asalto fue en respuesta a un ataque norteamericano contra posiciones de algunos batallones de las milicias iraquíes en el oeste de Iraq el día 29, cuando según la Multitud Popular fallecieron 25 de sus hombres y más de 50 resultaron heridos.

La situación en Bagdad se ha agravado tras las manifestaciones que han tenido lugar en la Embajada de Estados Unidos el martes y el miércoles, que forzaron a las fuerzas de seguridad a emplear gases lacrimógenos para dispersarlas, mientras la multitud protestaba contra las acciones norteamericanas.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución iraní confirmaron el fallecimiento del general Qasem Soleimani, el enviado de Teherán para los asuntos iraquíes, y lo atribuyeron a Estados Unidos.

Estados Unidos puso en alerta máxima sus Fuerzas Armadas tras la operación para matar al general Soleimani, informó Fox News citando fuentes castrenses.

Soleimani ganó prominencia en su país en la década de los 80, en la guerra entre Irán e Irak.

Desde 1998, ecabezaba la Fuerza Quds, un comando de élite para operaciones especiales de la Guardia Revolucionaria.

Era considerado como un hombre de confianza del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Este hombre de 62 años, con barba canosa, se convirtió últimamente en una verdadera estrella en Irán con numerosos seguidores en su cuenta de Instagram.

Para sus partidarios y para sus detractores, Soleimani, que desempeñó un papel importante en la lucha contra las fuerzas yihadistas, es el hombre clave de la influencia iraní en Oriente Medio, donde reforzó el peso diplomático de Teherán, sobre todo en Irak y Siria, dos países donde Estados Unidos está implicado militarmente.

Un importante funcionario iraquí lo describió como un hombre tranquilo y poco hablador. “Está sentado en la otra punta de la habitación, solo, con mucha calma. No habla, no comenta (…) solo escucha”, contó al New Yorker.