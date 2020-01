El reto de Delvis: conquistar la cima del bateo

Delvis Borges Herrada, natural de la provincia Matanzas, participa en la Serie Provincial de Béisbol junto a la nómina de Minas de Matahambre.

Borges defiende la primera base dentro del equipo, es uno de los peloteros que más destreza y agilidad demuestra en cada partido. Hoy nos cuenta de sus inicios y desarrollo, como atleta del deporte nacional.

“A los seis años ya entrenaba para aprender las técnicas fundamentales de la pelota. Transité por todas las categorías, hasta llegar a las competencias juveniles.

“Estudié en la Escuela de Iniciación Deportiva (Eide) y logré conformar el equipo Cuba en la categoría 11-12, que me llevó a competencias importantes en México y Japón.

“Jugué en la Serie Nacional de Matanzas durante seis años, también fui parte del equipo de Pinar del Río.

“Estuve cuatro años sin participar en competencias, pues me lesioné. El año pasado fui parte, otra vez del equipo Pinar como bateador y este año repito la experiencia.

“El equipo Pinar es mi vida, siempre admiré mucho a Omar Linares.

“Le doy las gracias al comisionado del equipo Minas, que me dio la oportunidad de formar parte de este conjunto, hace como cinco años que comencé aquí. Me gustan mucho los integrantes del mismo, son personas sencillas y sobre todo gente muy unida, no hay rivalidad todos luchan por lo mismo, alcanzar el triunfo, ganar, y eso es muy importante.

“Quisiera obtener el primer lugar en el campeonato provincial con las Minas en este 2020. Pueden estar seguros que este año seremos el conquistador absoluto. Después formar parte de la preselección del equipo Pinar y finalmente sudar la camisa con los pinareños en el terreno.

“Mi sueño máximo es volver a integrar el equipo Cuba y estar en algún campeonato del mundo”.

Delvis Borges Herrada, se abrirá paso entre muchos peloteros en la búsqueda de un objetivo cimero: conquistar la cima del bateo.

Con su ímpetu y certeza arribará a donde se lo proponga.

Por: Juan González Cabanas

Periodista de Radio Minas