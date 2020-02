El sector de transporte, prioridad para el Gobierno cubano

El transporte incide en todos los sectores de la economía del país y en especial en la población. Aunque se cumplan los planes de trasportación, no se satisface la demanda, ni se logra la calidad que espera la población en el servicio.

En el 2019, fueron transportados más de 1800 millones de pasajeros -cifra por debajo de la prevista-, el 70% de ellos fueron trasladados por el sector estatal, un 20% por transportistas privados y un 10% con las transportaciones de vehículos estatales por la acción de los inspectores, afirmó Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte.

La incorporación de 400 gazellas en La Habana

Puesta en marcha los 80 coches de pasajeros, aunque no se pudieron recibir las nuevas locomotoras

La producción nacional de 131 triciclos

Distribución de 320 ómnibus Diana.

Se fabricaron 88 semiómnibus para las transportaciones rurales.

El programa de rehabilitación de la flota aérea avanzó con el envió de un primer avión a reparación capital y se prepara un segundo.

El arriendo de dos catamaranes para reforzar las transportaciones con la Isla de la Juventud.

La reparación de embarcaciones que prestan servicios en las bahías que son fundamentales para las comunicaciones de determinados poblados.

El inicio de la venta de ciclomotores en moneda libremente convertible

El acondicionamiento y rehabilitación de las estaciones de la vía central

Ampliaciones de las oficinas para la comercialización de los pasajes interprovinciales

Se amplió y reacondicionó la terminal de pasajeros de Batabanó y se rehabilitó la terminal de Ultima Hora de los Pasajeros que va hacia la Isla de la Juventud

Mejoras en las condiciones de los choferes, mecánicos y otros trabajadores de las terminales

En particular se continúa trabajando en el sistema de atención a las quejas de la población. “Las quejas son analizadas sistemáticamente y tenemos un sistema que hay que seguir fortaleciendo. No queremos perder tiempo, estamos fortaleciendo las oficinas de atención a la población para darle respuesta a las sugerencias de la población y que la quejas no se eternicen”, dijo el ministro

A pesar de todas estas medidas, continúan las molestias con los servicios de transporte, algunas de las principales inconformidades son:

Irregularidades en el cumplimiento de los itinerarios por falta de medios o problema de disponibilidad técnica derivados de mala organización del mantenimiento y el tardío arribo de los recursos

Falta de información a los pasajeros

Indisciplinas de los choferes (paradas fuera de lugar, exceso de velocidad, música a altos volúmenes, maltratado a la población)

Malas condiciones de las paradas y estaciones

Violaciones de precios establecidos

No nos detendremos

Parada de Tulipán y Boyeros, en La Habana. Foto: Jorge Luis Sánchez Rivera/Cubadebate.

La afectación del combustible es real y el transporte es uno de los sectores que recibe el impacto de este déficit, afirmó Rodríguez Dávila. “Septiembre del 2019 fue el momento más crítico, se transportaron menos del 70% de los pasajeros que se debían y aún no nos hemos recuperado”, añadió.

Entre las medidas tomadas, estuvo priorizar las transportaciones urbanas, limitando las nacionales y fortaleciendo el servicio del ferrocarril. Se realizaron trompos para descongestionar puntos en todas las ciudades, así como el refuerzo de las acciones para el control del combustible.

La autorización de emplear las capacidades de transportación de los vehículos estatales fue otra de las soluciones adoptadas para aliviar la situación. “En todas las provincias, trabajadores del transporte e inspectores estuvieron en las paradas y los choferes comenzaron a parar aunque no hubiese inspectores. Ha pasado un tiempo y en la mayoría de los casos si no hay agentes en las paradas los choferes no tienen la conciencia de apoyar a los otros cubanos”, señaló.

En este sentido, el ministro explicó que se están incrementando la cantidad de inspectores, modificado la resolución del Ministerio de Transporte que establecía las condiciones de este tipo de servicio y definiendo obligaciones y derechos de los conductores, inspectores y pasajeros.

“En La Habana existen más de 3 mil paradas y se cubren con inspectores menos de 100 de ellas. La Dirección General de Transporte en conjunto con los Consejos de la Administración de los municipios determinaron todas las paradas que por los volúmenes de población necesitan la presencias de inspectores. Hasta 311 ascendió la cifra que se necesitan en la capital”, indicó.

El bloqueo es real

La transportación de pasajeros no escapa a los efectos del bloqueo económico contra Cuba. El año 2019 fue particularmente complejo ante la persecución para la compra de combsutible para el país.

El ministro de Transporte explicó que durante los últimos meses el gobierno de los Estados Unidos ha arreciado las medidas contra este sector. Ejemplo de ello, es la disminución del porcentaje de componentes norteamericanos que puede tener una aviación que sea adquirida por Cuba. El índice disminuyó de 25 a 10.

Otra muestra de la política extraterritorial fue la cancelación de la venta al país de dos aviones para vuelos nacionales. Según una carta recibida por el fabricante, tras la restitución de la aplicación de la Ley Helms-Burton, se decidió rescindir el contrato.

Igualmente sucede con el contrato para la administración de los aeropuertos y la puesta en marcha de talleres para la reparación en el ferrocarril, dijo el titular, quien leyó fragmentos de las cartas enviadas por los jefes de las compañías extranjeras con los que se habían convenido tales negocios.

“Este año se cancelaron los cruceros, se limitaron los vuelos desde los Estados Unidos hacia las provincias cubanas. Este último tema nos genera mayor congestión en la terminal aérea de La Habana y un mayor tráfico interno por carretera en el país”, comentó.

Al abordar la persecución de combustibles, ejemplificó que Cuba tuvo que llegar a comprar un barco completo con el combustible dentro, ante la negativa del armador de atracar con el carburante.

¿Cómo marcha las nuevas regulaciones para el transporte privado?

El 20% de los pasajeros transportado en el 2019 correspondió al sector no estatal. Desde el mes de enero nuevas regulaciones salieron a la luz para ordenar esta actividad. Según informó Eduardo Rodríguez Dávila, el 76% de todos los transportistas privados ya sacaron la nueva licencia.

“Para la población esta es una medida positiva. Se le dio la facultad a los Consejos de la Administración de fijar los precios y se dispone además de una oferta de transportación. En el caso de los transportistas se benefician con el combustible más barato y aumenta la legalidad. Las demoras en las nuevas licencias están asociadas en lo fundamental a la tardanzas de las tarjetas”, detalló el ministro.

Comentó además que las principales insatisfacciones en la aplicación de la nueva norma se relacionan con la burla de los nuevos precios y la puesta en vigor de tarifas en algunos territorios que no satisfacen económicamente a los choferes por ser demasiado bajos.

“Los transportistas están prestado el servicio salvo algunas excepciones donde hay determinados conflictos. Se está visitando cada lugar donde hay discrepancias y abogamos por una buena comunicación. También sabemos que los que mayores indisciplinas cometen son choferes ilegales que no tiene la licencia”, advirtió.

Buenas nuevas

Actualizan apk Viajando y crean nueva aplicación para las Gacelas.

En otro momento de la Mesa Redonda, Rodríguez Dávila dio a conocer que a partir del mes de abril estará disponible una nueva versión de la aplicación Viajando que permitirá la compra online de reservaciones. Igualmente informó en el programa televisivo el desarrollo de una apk para el control de las llamadas gacelas.

“También tenemos una aplicación nueva que facilitará el control de precios el servicio de ruteros (gazellas). A la par se siguen reparando más ómnibus y se prioriza el programa del ferrocarril”.