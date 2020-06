En “El Bosque”, Nelson controla

Protegido con el incómodo nasobuco, un pomo de hipoclorito en su mano derecha y chorreando sudor con el sol de frente; hablando, aclarando, argumentando, así me encontré a este hombre que -con un pequeño equipo de dos personas más-, mantiene el flujo ordenado para la compra de los clientes en el contenedor “El Bosque” de Galiano, al oeste de la ciudad de Pinar del Río.

Todos confían en él, con amabilidad les da la información que necesitan sobre la llamada “mercancía estrella” (pollo, aceite, detergente, champú, etc) que se expende o se encuentra ausente.

Nelson Arnaldo Díaz Fernández no es un improvisado, es el Delegado en la circunscripción #161 del Consejo Popular “Hermanos Barcón”. Antes tuvo sobre sus hombros otras responsabilidades que lo fueron preparando para ser un líder social natural: subdirector de producción en la Escuela Vocacional “Federico Engels”, subdirector deportivo en la Eide “Ormani Arenado”, director de la Academia Provincial de Béisbol y director del estadio “Capitán San Luis”, entre otras muchas.

Para conocer la clave de cómo lidiar con tanta disimilitud de caracteres, de situaciones difíciles y mantener bajo control la organización de la cola, nos da sus impresiones.



“Lo primero es la comprensión de cada uno de los compañeros que representan a los núcleos y segundo la organización que hemos determinado por el número de la tarjeta, o sea el número de núcleo es el que le da el turno para comprar. Hemos dividido las bodegas en dos partes: por ejemplo unas compran del uno al 150 el primer día y el segundo del 151 en adelante comprando martes y jueves una bodega y la otra miércoles y viernes. Eso nos ha dado muy buenos resultados”.

Junto a Nelson están desde el 27 de abril de este año dos valiosas colaboradoras que se encargan de auxiliarlo en la entrega de tickets y revisión de tarjetas contra listados.

Yuderkis Pérez Díaz, directora del círculo infantil Pioneritos del 2000, manifiesta que alterna la atención a su centro de trabajo con esta tarea. “A partir del tercer perfeccionamiento del sistema de educación cubana, nosotros formamos parte del consejo popular, trabajamos muy unidos y cuando el delegado y el presidente del consejo me plantearon la tarea, la asumimos, como mismo hacen ellos cuando los necesitamos con alguna colaboración en el círculo”.



Tuyet Bravo Martínez es la jefa de la sala de video del citado Consejo Popular. Ella auxilia a nuestro entrevistado en la entrega continua de tickets cuando se requiere. Afortunadamente reciben cooperación del dependiente y esto hace más justo y fluido el proceso de venta.

Sobre la organización para la compra en este contenedor dieron su opinión varios ciudadanos:

“Como Nelson por esta zona no hay más ninguno. Se organizó esto aquí por el número de las tarjetas, si no fuera así esto sería un relajo como sucede en el otro contenedor. Lo mejor que hizo Nelson fue eso. Mira yo estoy sentado aquí tranquilo, hasta que me llegue mi turno, no hay que estar a las cinco de la mañana huyéndole a la policía”.

Mario Sánchez Fernández