En Los Palacios, nadie desamparado

Emocionada Zenayda Hernández Hernández manifestó estar agradecida de recibir la ayuda monetaria eventual de Asistencia Social, por estar entre las familias vulnerables del municipio de Los Palacios, tras la instrumentación de la Tarea Ordenamiento.

Esta anciana de 75 años de edad tiene tratamiento psiquiátrico y el hijo padece de una enfermedad degenerativa que le impide la incorporación al trabajo.

“No tengo otra familia que me pueda ayudar, me atendieron muy bien, me ayudaron en el banco y después la trabajadora social volvió a mi casa para conocer si había cobrado. Estoy contenta y agradecida”.

La joven mamá Andy Leidis González Rodríguez fue también beneficiada por tener una niña con retraso mental severo.

“Tuve que abandonar mi trabajo, mi profesión para atenderla y el Gobierno cubano me facilita un ingreso mensual, que recibo con mucha satisfacción. Tengo otra niña más pequeña, y solo el salario de mi esposo no cubre la canasta básica”.

En los nueve puestos de dirección habilitados en los Consejos Populares palaceños se recepcionaron en los últimos 15 días, 282 solicitudes de núcleos y de ellas fueron aprobadas 137.

Desde antes del primero de enero, 200 familias de la localidad reciben prestaciones monetaria temporales, por no tener solvencia económica, a las que se suman otras 20 personas de la tercera edad incorporados a la Casa de Abuelos, que se favorecen con el servicio total o parcialmente. Con esas alternativas, nadie queda desamparado.