En Pinar del Río, contactos bajo vigilancia y bien atendidos

Alrededor de 20 pacientes (cifra que cambia constantemente) son atendidos hoy en uno de los centros de aislamiento habilitados en Pinar del Río para personas que tuvieron contacto con casos confirmados o sospechosos con la enfermedad COVID-19.

Según relata la Mayor de los Servicios Médicos, doctora Lladilys Jiménez Medina, “desde el lunes 9 de marzo comenzaron a llegar los primeros pacientes. Todos son atendidos por un personal de salud competente, que vela por su bienestar y la del resto de la población.

“Cuando llega el SIUM con el paciente decidimos si corresponde a la sala de pediatría o a la de adultos. La vigilancia se hace durante 14 días, a partir del último contacto que tuvo. Durante ese tiempo ellos son evolucionados tres veces al día. Se le toman los signos vitales y en el caso de a aparecer cualquier sintomatología o cambiar la categoría de la persona con quien tuvieron contacto, se trasladan al Hospital León Cuervo Rubio”.



“Tenemos cuatro equipos de trabajo q laboran 24 horas y descansan 72, compuesto por médicos, enfermeros, tecnólogos y personal de servicio. La instalación presta servicio de Rayos X, ultrasonido diagnóstico, de laboratorio clínico, farmacia, esterilización y cuenta con tres salas de ingresos”, añadió Jiménez Medina.

Juan Carlos Cruz Echevarría, del municipio de La Palma, llegó desde el 26 de marzo. Según cuenta “el trato ha sido especial, pasa el médico, el de epidemiología, los enfermeros, nos brindan el almuerzo y la comida buena, merienda y desayunos también.

“Estamos esperando el resultado de la prueba que le hicieron a mi hermano que es por el que estoy aquí. Mi familia ha sido aislada en casa, tengo una niña de un año y cuatro meses, el médico pasa por mañana y la tarde, una atención especial por parte del personal de mi municipio, limpiaron bien la casa, me llaman también aquí para saber cómo me siento”.



Daniel Alejandro Sosa González tiene 13 años de edad, estudia tercer año en la escuela de arte pinareña, en danza. Permanece aislado desde el 21 de marzo.



“Las condiciones son muy buenas. Todos son muy buenos, excelentes. Me vienen a tomar la presión, si tengo fiebre, a ver cómo me siento, me hacen reír”.



A pesar de su corta edad, Daniel Alejandro entiende la importancia de mantenerse aislado.



“Primero lo asumí como algo triste, pero al paso de los días todo fue cambiando. Entiendo que es algo necesario para no contagiar a otros si apareciera algún síntoma”.



Para Carlos Fabián Sánchez Pérez, Licenciado en Enfermería y especialista en cuidados intensivos pediátricos, esta es otra misión, a la par a las que cumplió en Venezuela (2005-2010) y Guinea Ecuatorial(2013-2014).

“Las condiciones de trabajo son muy buenas y nos permite brindar una atención eficiente y diferenciada a cada uno de nuestros pacientes, porque a pesar de que todos están en vigilancia por ser contactos, traen consigo algunas patologías de base.



“Lo más difícil es hacerles entender que aunque no presentan síntomas ahora, tienen que cumplir todas las medidas porque más tarde pudieran aparecer y entonces convertirse en agentes portadores de un virus que se trasmite con rapidez.



“Les tomamos la presión, les ponemos el termómetro varias veces en el día y siempre por detrás, evitando que las microgotas se propaguen si el paciente habla, estornuda o vomita”, explica Sánchez Pérez.

“No es menos cierto que he tenido que conversar con la familia cada vez que salgo a trabajar, ante la incertidumbre de lo que pudiera pasar, de que tuviera que quedarme más tiempo, pero nosotros estamos preparados y les explico a ellos y también a los vecinos la necesidad e importancia de estar al frente de esta sala pediátrica en este centro de aislamiento”.



En este centro de aislamiento de Pinar del Río se viven todos los días muestras de altruismo. Debajo del sofocante atuendo hay personas que salvan vidas a riesgo de la propia. Algo muy común en Cuba, no sólo en tiempos del nuevo Coronavirus.