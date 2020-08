En Sandino, garantizan servicios de hemodiálisis

El servicio de hemodiálisis se inicia en Cuba por la necesidad de atender con mejores condiciones el aumento de la enfermedad renal crónica. Nuestro país creó un programa de servicios para atender a pacientes con este padecimiento más cerca a la comunidad.

Pinar del Río contaba con este tipo de tratamiento en el Hospital provincial Abel Santamaría. Después se creó una en el municipio de San Cristóbal y otra en Sandino perteneciente al hospital Augusto César Sandino que abarca además los municipios de Mantua y Guane. Ahora por la nueva división político administrativo quedó fuera de fronteras San Cristóbal y por ende Pinar hoy solo cuenta con dos salas de hemodiálisis.

Sobre el tema en particular nos habla Oderkys Pineda Daniel, Especialista en 1er grado en Medicina General Integral y Nefrología. Es también jefa de la sala de hemodiálisis en Sandino desde el año 2015. Sala que se fundó el 30 de junio de 2004.

Nosotros aquí contamos con una planta de tratamiento de agua que puede funcionar con diez riñones artificiales. En su momento la sala se fundó con siete riñones y se han ido renovando y dando mantenimiento. Ahora contamos con un equipamiento más moderno que no es precisamente de última generación, pero son de mejor calidad que los primeros. Hoy solo tenemos seis riñones artificiales. Uno está fuera servicio por rotura hace cinco meses. Tenemos tres en el cubículo de negativo, que son los pacientes que no son portadores de hepatitis y tenemos ubicados dos riñones en el cubículo positivo para pacientes con hepatitis B y C. Un riñón fuera de servicio hace que el trabajo sea mucho más fuerte. Terminamos tarde porque debemos hacer más tandas en la hemodiálisis. Comenzamos de lunes a sábado desde las 7 de la mañana y terminamos unos días a las 11 de la noche y otros a las 2 de la mañana del otro día. Tenemos autonomía total en el caso de las guardias porque contamos con 4 médicos Nefrólogos y enfermeras especializadas que son capaces de no dejar este centro de salud sin asistencia los 365 días del año.

¿Qué criterio médico lleva este tratamiento?

La enfermedad renal crónica tiene 5 estadios evolutivos. A partir del 3ero ya se habla de insuficiencia renal crónica que es cuando el paciente tiene un filtrado glomerular por debajo de 60 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, además de eso tiene durante un periodo de tres o más meses con alteraciones a nivel de laboratorio, a nivel de orina y a nivel imagenológico. Entran también aquí los que tienen un filtrado glomerular por debajo de 10 los que son diabéticos y por debajo de 15 los que también tienen sintomatología urémica como es náuseas, vómitos, inapetencia, asco a las carnes, picazón en el cuerpo. En el 2015 teníamos 15 pacientes y hoy ya vamos por 29.

Causas que determinan esta enfermedad

Se dice que es la diabetes mellitus, pero en Pinar del Río es la hipertensión arterial seguida de la diabetes y las enfermedades obstructivas como son los llamados cálculos y otros. Desde que se fundó está sala, la hipertensión de base ha sido la causa fundamental. Se come mucha comida chatarra y menos orgánica y este hábito predispone para cualquiera de las causas más frecuentes que te dije. A nuestra sala entran un promedio de 5 pacientes por año. La mayor incidencia la tiene Sandino, seguido Guane y después Mantua con una edad promedio de pacientes entre los 45 y 60 años.

¿Cómo sortean tropiezos por carencias y roturas de equipos?

A pesar de las limitaciones del país este servicio es priorizado y no hemos tenido obstáculos significativos que impidan el trabajo. Por ejemplo, la planta de tratamiento de agua comienza con dificultades y enseguida los técnicos de la Habana están aquí. Los insumos vienen con regularidad. Con relación al riñón que no está funcionando ahora lo que hacemos es dar más tandas para completar lo planificado, aunque terminemos más tarde.

Tienen asociado una base de taxis. ¿Cómo es la relación?

R.. Ellos y nosotros formamos una gran familia. Son alrededor de 10 autos y llegan en horario sin problemas. CubaTaxi es un puntal importante con la llegada y retiro de pacientes de tres municipios. Los vehículos a veces no están en las mejores condiciones, las carreteras hacen difícil el traslado por su estado, pero ahí están en el momento justo.

¿Cómo evitar llegar aquí?. Consejos.

Una dieta saludable, baja en grasa y sal. Eviten el refresco gaseado y en polvo. Tomen jugos naturales hechos en casa. Ingieran más de tres litros de agua al día. Eviten exceso de lácteos, embutidos y ahumados. Muchas veces vemos al niño con su merienda en la escuela con salchichas, gaseados y pizza y no saben que envenenan al riñón del pequeño. Un día sí, pero lo preocupante es que abusan. Mi niña merienda pan con aceite y agua y por eso no es menos que nadie.

¿Qué nivel de éxito tienen aquí con la esperanza de vida?

Cada paciente es un mundo por su causa de entrada y estado clínico con que llega. Ellos te dicen cómo será su evolución. El estado emocional dice mucho y la disposición a tomar esta solución. Aquí tenemos un paciente de Guane que lleva 15 años hemodializándose y está muy bien. Yo les digo que son privilegiados y que debían aprovechar con optimismo esta ventaja. No hay corazón artificial ni pulmones que sustituyan los de nadie y sin embargo para los que padecen de insuficiencia renal si tenemos un riñón que sustituye al natural y que ya no responde para poder vivir con buena salud.