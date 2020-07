En su día, porque los niños son los que saben querer

Felicidades, niños cubanos! En este Día de los Niños les dedicamos los más sabios consejos de Martí, quien los escribió con todo el amor y la dulzura de un padre muy cariñoso, no sólo para su hijo José Francisco, a quien le dedicara su poemario Ismaelillo, sino también para sus hermanas, la hermosa María Mantilla y otros pequeños que estuvieron junto a él a lo largo de su vida. Qué gran hombre aquel!

¡Oh, qué hermosa gratitud la de los niños, la pura gratitud no envenenada!

Así queremos que los niños de América‚ sean: hombres que digan lo que piensan, y lo digan bien: hombres elocuentes y sinceros.

El niño ha de trabajar, de andar, de estudiar, de ser fuerte, de ser hermoso: el niño puede hacerse hermoso aunque sea feo; un niño bueno, inteligente y aseado es siempre hermoso. Pero nunca es un niño más bello que cuando trae en sus manecitas de hombre fuerte una flor para su amiga, o cuando lleva del brazo a su hermana, para que nadie se la ofenda: el niño crece entonces, y parece un gigante: el niño nace para caballero, y la niña nace para madre.

Los niños saben más de lo que parece, y si les dijeran que escribiesen lo que saben, muy buenas cosas que escribirían.

Sin las niñas no se puede vivir, como no puede vivir la tierra sin luz.

Las niñas deben saber lo mismo que los niños, para poder hablar con ellos como amigos cuando vayan creciendo.

Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo.

Lo que queremos es que los niños sean felices

Porque es necesario que los niños no vean, no toquen, no piensen en nada que no sepan explicar.

Los niños debían juntarse una vez por lo menos a la semana, para ver a quien podían hacerle algún bien, todos juntos.

Hay tanta cosa útil que aprender, que no debe enseñarse al niño una sola palabra o dato inútil.

Los niños debían echarse a llorar, cuando ha pasado el día sin que aprendan algo nuevo, sin que sirvan de algo.

La gramática la va descubriendo el niño en lo que lee y oye, y esa es la única que le sirve.

¡Tiene el mundo quien tiene el poder de poner sobre los niños las primeras manos!