En tiempos de COVID-19: Historia de un radialista pinareño en España

Yosmany Ventura Pérez no solo es un conocido guionista y locutor de la Emisora Radio Guamá, sino que además es profesor de la Universidad “Hermanos Saiz Montes de Oca”.

Precisamente a través del centro de altos estudios vueltabajeros, aplicó a una beca de intercambio académico que forma parte del programa Erasmus plus k107, código este que hace referencia a estudios de formación doctoral, de movilidad entre el centro docente pinareño y la Universidad Pública de Navarra, España.

A Yosmany le sorprendió en la nación ibérica el auge del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, de ahí que le vimos valor noticia a su experiencia…

¿Cómo fue el momento de la interrupción del curso? ¿Cómo se recepcionó en los pasantes?

“Todo fue muy rápido. Te confieso que cuando llegamos al aeropuerto de Madrid, hacíamos escala para por conexión seguir hasta Navarra en otro vuelo, y allí vimos a algunos asiáticos con nasobucos. Eso me hizo pensar que en este lado del mundo era más serio el tema de la COVID-19, pero España estaba limpia de contagios en ese momento.

“De manera presencial comenzamos a asistir a la universidad, a cumplir con nuestras tareas de búsquedas en bibliotecas, visitas a clases, en mi caso museos y otras instituciones culturales por la temática que investigo. Ahora las academias están cerradas de manera presencial, pero sí continuamos online, recibiendo clases y materiales. La infraestructura así lo permite”.

¿Que habías podido apreciar de la cultura del lugar? Arquitectura, museos y demás…

“Aquí pude visitar el museo de la Universidad de Navarra, que acoge obras originales con mucho valor histórico y material, me hice hasta una foto con un cuadro de Pablo Picazzo. En los días de esta visita se estaba mostrando una exposición japonesa de fotografía y audiovisuales muy interesante.

“Estuve también en el Castillo de Olite, construcción que data del siglo 13, una de las sedes de la corte del reino de Navarra a partir del reinado de Carlos III. En este castillo residió el Príncipe de Viena.

“En esta localidad de Olite radica la Cofradía del Vino de Navarra. Se dice por aquí que los mejores vinos del mundo están en este lugar y son muy cotizados. Había bastante turismo, realmente. Participé ese día en la premiación de un certamen literario en el que fue agasajada una escritora cienfueguera. Allí se presentaron dos artistas muy reconocidos en España, la cantante de ópera Arancha González y el bailarín Domingo Rojas, quien fuera solista en el Ballet Nacional de Cuba.

“Yo pienso que si de sitios culturales se trata tengo que hasta mencionarte la ciudad. Es antiquísima, lo antiguo y lo moderno hacen un contraste espectacular, con iglesias del Renacimiento, de hecho tengo pendiente una visita a una de estas que cuenta con la campana más grande en toda España, así que en junio, si todo esto mejora, me pienso llegar hasta allí.

“Quien ama la Historia del Arte tiene en Pamplona un lugar maravilloso para visitar. Aún no sé si veré los San Fermines, que son fiestas populares muy famosas, por lo que trae consigo, el encierro de toros y la adrenalina de correr delante de alguno. Yo por supuesto no pienso en correr delante de un toro”.

¿Cuán difícil es vivir la propagación de una pandemia en otro país con una forma de reaccionar diferente, incluso en cuanto a percepción de riesgo?

“Tengo que decirte que mi beca de formación doctoral incluye un seguro médico por si tuviera algún percance. Cuba no permite que salga estudiante o trabajador al extranjero si no cuenta con este seguro de salud y de viaje. Trato de cuidarme mucho y no tener que usar este seguro porque a fin de cuentas no es ni mi zona de confort, ni mi sistema de salud, ni un lugar donde mi familia pueda cuidar de mi o mis amigos.

“De hecho, cuando Madrid estaba siendo noticia aquí en Navarra, yo le comentaba a una chica del piso donde estoy, que había que cuidarse mucho y ella se reía y me decía que eso del coronavirus no era para asustarse ni dejar de vivir, que anualmente morían de gripe cientos de personas aquí en España. Igual, yo no me confiaba y hoy me dice la chica que tenía razón cuando ve esta catástrofe sanitaria.

“De hecho, Navarra, donde estoy, llegó a estar entre las 4 comunidades autónomas más infectadas de España, con cifras de muertes milenarias, aquí a la vuelta de la esquina, porque no es una provincia grande. ¿Qué pasa? Que los españoles son ciudadanos muy sociables, de compartir en bares, de salir mucho a callejear, como le llaman ellos. Por esa misma confianza creo que esta situación aquí se puso muy tensa, por lugares y hechos en los que se aglomeraron: manifestaciones y actividades culturales y deportivas.

“Pero se ha adquirido conciencia. Todos en casa. Aquí tuve la oportunidad de vivir esos aplausos al personal sanitario cuando en el mundo comenzaban a darse, y creo justo que esta idea se haya hecho universal”.

¿Cuánto extrañas a tus oyentes y el trabajo que hacías acá con nosotros?

“Extraño mucho hacer radio. Aquí en España tuve el placer de participar en programas de la cadena Cope, hablé de las experiencias en Cuba, de nuestra producción dramatizada que es algo no convencional en esta parte del mundo. Había traído un cuento mío y se radió en esa emisora. Les gustó mucho la idea.

“Algo especial que me pasó es que varios periodistas cubanos que no conozco físicamente pidieron que les comentara la situación sanitaria en España, he reportado para las emisoras Radio Taíno, Radio Rebelde, Radio Maboas y bueno, con la mía, que es la mejor de todas, Radio Guamá.

“Extraño mucho el ejercicio, el no estar allí en este momento tan crucial, me da mucha nostalgia los mensajes que me escriben muchos amigos de la radio y oyentes que me siguen en las redes sociales. A propósito, creo que hago un poco de Radio Guamá en las redes sociales. Tenemos varias páginas de programas y grupos en los que trabajo diariamente, en los que los oyentes se actualizan en internet.

“Escucho mucho las emisoras de mi provincia, Radio Sandino, Radio Minas y la nuestra. Agradezco mucho los mensajes de salutación de los oyentes. Los extraño mucho y el tiempo pasará rápido”.

En lo profesional, ¿cuánto crees que te ha permitido crecer una experiencia de este tipo?

“En lo profesional tengo que decirte que me voy con muchas insatisfacciones porque habrá cosas que no cumpliré: quería grabar unos trabajos televisivos para un proyecto educativo, pero los estudios cerraron. Más adelante se verá. Pero lo esencial sí se ha cumplido: y es lo relacionado con la investigación de mi tesis de doctorado.

“En lo personal he sufrido en carne propia lo que se siente al extrañar a la familia, en no estar a su lado en momentos difíciles como estos. Los días se vuelven semanas, las horas días”.

“El miedo es una constante, pero tratamos de relajarnos y no estresarnos. El estrés debilita el sistema inmunológico, por eso tratamos de ver películas, documentales, en los momentos libres en los que no hay docencia online”.

Yosmany, un radialista que mucho se extraña en estos tiempos en Guamá, nos envía el abrazo fraterno para todos, para los oyentes, para los que hoy hacen radio.