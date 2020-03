“Este país es muy grande”

En el centro de aislamiento Aguas Claras, de Pinar del Río, son atendidas hoy 51 personas, que arribaron al país procedentes de Estados Unidos (22), Nicaragua (14), Rusia (5), México (4), Venezuela (4), Alemania (1) y Jamaica (1).

Pinar del Río con dos nuevos casos confirmados con Covid-19

“Se encuentran de manera permanente en la instalación un médico y dos enfermeros, que son los encargados de ver a los pacientes tres veces al día y les chequean sus signos vitales”, explica el Licenciado Daniel Díaz Marín, responsable de la unidad por la dirección provincial de salud pública.

“Se les limpia la habitación todos los días, tienen desayuno, merienda, almuerzo, cena, también servicio de minibar, cafetería donde les ofrecen agua, jugo, refrescos y con eso no hemos tenido dificultad, ellos realmente se sienten muy agradecidos”, destaca Díaz Marín.

Medidas que aseguran la vida

En un centro con estas características el cumplimiento de las medidas higiénicas y de seguridad, es de obligado cumplimiento. Desde que llegas ya percibes la rigurosidad de las atenciones que buscan garantizar tu calidad de vida, una prioridad en nuestro país.

Así nos lo confirma la licenciada en enfermería Zoila Concepción Pulido: “El paciente llega en el carro pero no se baja hasta que se lo indiquemos. Tenemos preparado un recipiente con hipoclorito al 0,1% para desinfectar manos y pies. Después le colocamos un nasobuco nuevo y se procede a la recepción de sus datos personales y antecedentes de salud para lograr sean atendidos diferenciadamente de ser necesario.

“La comida la reciben por un personal preparado que cumple con las medidas de protección establecidas. Todos los envases y utensilios son desechables, y se recogen más tarde en una bolsa negra que es colocada en los depósitos de basura por el compañero de mantenimiento.

“Van a permanecer en la habitación, con el nasobuco siempre, no pueden tener relación con ningún familiar, deben cumplir estas medidas por el bien de ustedes, de nosotros y de los familiares que los esperan sanos en sus casas”, así se dirigía Zoila a los dos nuevos jóvenes que llegaron a la instalación.

También reconocía que “aquí cada cual tiene sus funciones, nosotros somos el personal de salud, pero hay otro personal (el de servicio) que se consagra a este trabajo y nos ayuda mucho”.

Con los aislados

Juan Carlos Leyva Díaz e Isandra Leyva Díaz, son dos hermanos naturales del municipio de San Luis, pero que residen hace algunos años en los EEUU. Ellos forman parte de los 51 casos aislados.

Él: “Vine para acá en cuanto vi cómo se estaba comportando el tema del Coronavirus; aquí es donde está toda mi familia y tengo mucho más confianza en la medicina de aquí.

“El trato es el mejor, increíble cómo se comportan todos los que están frente a nosotros, cómo nos atienden como si hubiéramos estado siempre aquí, estoy muy contento, mucho más comprometido con mi país.

“Se están viviendo momentos muy duros en EEUU, no hay disciplina social allí, los trabajos no permiten que la gente tenga tranquilidad, nos han dicho en muchos lugares que hay que meterse en las casas o mucha gente se quedan en sus casas pero nadie los ayuda, y entonces hay que pagar todo. Por eso la gente sigue trabajando y por eso hay tantos muertos y seguirá subiendo la cifra si no toman las medidas que hay que tomar”.

Ella: “Yo cuando vi la situación que se estaba avecinando, le dije a mi hermano que lo mejor que teníamos que hacer era ir para Cuba. Ya no soportaba más las noticias, la televisión, además aquí tengo a mi única hija, a mi esposo, a mi mamá que perdió a mi hermana hace ocho meses y estaba muy alterada. Llamó a mi hermano y le dijo que no dormía que no podía vivir, que viniéramos para acá que íbamos a ser bien atendidos.

“Muy agradecida de las atenciones que han sido los mejores, los médicos las enfermeras el personal de servicio, el administrador preguntándonos cómo nos sentimos, las comidas, las meriendas, qué decirle, como si estuviéramos en nuestras casas”.

La verdad que yo y mi hermano decimos que “este país es muy grande”.