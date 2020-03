ETECSA anuncia medidas por la COVID-19

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, (ETECSA), anunció varias medidas que flexibilizan el pago de las facturas telefónicas, además de alargar el periodo de vigencia de las líneas a través de su página oficial en la red social Facebook.

Asimismo, incluyó también el incremento hasta un 10% de descuento por los pagos a través de Transfermovil.

Por otra parte, la Presidenta Ejecutivo de ETECSA, Mayra Arevich Marín, comunicó en Twitter que, a partir del 27 de marzo 2020, se podrá acceder libre de costo a la plataforma EnZona, «aplicación de comercio electrónico que junto a Transfermóvil son vanguardias de la informatización en nuestra sociedad».

@ETECSA_Cuba implementa acciones para que nuestros clientes estén más tiempo en casa, sin necesidad de acudir a pagar servicios básicos en nuestras unidades comerciales. #EnLíneaPorLaSalud #CubaPorLaSalud

Preguntas y respuestas frecuentes

Si yo no pagué la factura del mes de marzo ¿hasta qué día tengo para pagarla?

La factura con fecha de vencimiento el 31 de marzo, puede pagarla hasta el 30 de abril.



¿Qué pasa si no pago la factura de marzo, me desconectan el servicio?

No se le desconectará el servicio. Usted tendrá hasta el 30 de abril para pagar la factura con fecha de vencimiento en marzo. Debe tener en cuenta que aunque no se le desconectará el servicio, en la factura del mes de abril, ese importe se reflejará como un atraso.



Yo no puedo ir a la oficina comercial este mes a pagar la factura. En este caso ¿me desconectarían el servicio?

No. Teniendo en cuenta la situación actual, la empresa facilitará hasta el 30 de abril el pago de la factura con vencimiento en marzo. No obstante, debe tener en cuenta que aunque no se le desconectará el servicio, en la factura del mes de abril, ese importe se reflejará como un atraso. De igual forma, le recordamos que si usted tiene Transfermóvil también puede realizar el pago por esta vía, que durante este período tendrá un 10 % de descuento.



¿Cómo puedo pagar la factura sin ir a la oficina comercial?

Las vías para pagar la factura que no requieren de su presencia en las diferentes unidades son: Por Transfermóvil con un 10% de descuento sobre los pagos que se realicen desde el 27 de marzo hasta el 30 de abril. En los cajeros automáticos. Con las tarjetas Telebanca y Multibanca. A través de los Agentes de Telecomunicaciones. Por el 112 con el saldo de la tarjeta propia



Me enteré que la factura de marzo la puedo pagar hasta el 30 de abril pero entonces ¿es solo para la factura de marzo? ¿van a extender también la fecha de vencimiento de la factura de abril?

La extensión del pago hasta el 30 de abril aplica solo para la factura con vencimiento 31 de marzo. Si la empresa adopta otras medidas por la situación epidemiológica que vive, serán informadas en los canales oficiales de la empresa.



Recibí la factura de abril, pero me sale con atraso. Yo pagué la factura de marzo en los primeros días de abril porque decía que se podía pagar hasta el día 30 pero entonces ¿Por qué me sale un atraso?

Con el fin de facilitar el pago de la factura, la empresa brindó la posibilidad de pagar la factura con vencimiento en marzo hasta el 30 de abril sin realizar desconexión del servicio, sin embargo, este importe queda reflejado en la factura del mes siguiente como un atraso en el sistema.



¿Cuáles son los servicios de Transfermóvil a los que se le aplica el 10 % de descuento del 27 de marzo al 30 de abril?

Se le aplica el descuento a:

Pago de la factura telefónica

Recarga móvil

Recarga nauta

Recarga propia

Lo del 10% de descuento por Transfermóvil ¿es para siempre o por un período determinado?

Solo aplica a los pagos de los servicios de ETECSA, realizados por Transfermóvil del 27 de marzo a partir de las 12:39 (horario en el que se implementa medida) hasta el 30 de abril de 2020.



¿Es verdad que van a extender el ciclo de vida de la línea móvil?

Sí, pero solo para las líneas con fecha de vencimiento entre el 25 de marzo y el 30 de abril.



¿Por cuánto tiempo van a extender la vigencia de las líneas?

La vigencia de la línea se extenderá hasta el 30 de abril.



Mi línea se vence en abril, pero con esa extensión de la vigencia ¿cuándo vencería?

Su línea se mantendrá activa hasta el 30 de abril, después de esa fecha deberá recargar con 5 CUC o con un monto superior para que se mueva el ciclo de vida de la misma como establece la empresa.



Si mi línea no está activa, pero vence en abril ¿también me extienden el ciclo de vida?

Si, se extiende hasta el 30 de abril.

(Con información de Cubadebate)