Europa continúa con la situación más crítica por el Coronavirus

La mayoría de los países del mundo piden que la población permanezca en casa y algunos optan por cerrar sus fronteras e impedir la entrada de viajeros por avión, ante la amenaza del nuevo Coronavirus. Hasta este 15 de marzo, el covid-19 había sido confirmado en 17 países de América.

En horas de la mañana de hoy se confirmaron 169.425 casos con COVID-19 y unas 6.513 muertes.

La crisis del coronavirus que comenzó en Asia ha acabado convirtiéndose en una “pandemia”, como dijo la Organización Mundial de la Salud esta semana, y, por lo tanto, en un problema global. Europa es ahora el epicentro de este virus que no conoce fronteras y que se propaga más rápido que lo que tardan los Gobiernos en instaurar medidas.

En enero el virus estaba concentrado en China y solo existía un goteo de casos en otros países a través de viajes en avión. A final de mes había 10.000 casos en China y 129 fuera. Pero en febrero se activaron varios brotes en Corea del Sur, Italia, Alemania o España. Ahora hay casos confirmados en la mayor parte de Asía, Australia, Norteamérica y Europa.

El nuevo coronavirus se expande en América Latina y las medidas de los gobiernos para intentar contenerlo también.

Hasta este 15 de marzo, el covid-19 había sido confirmado en 17 países de la región, donde se han adoptado desde cierre de fronteras a autoaislamiento obligatorio para los viajeros del extranjero.

Solo El Salvador y Nicaragua no tenían casos reportados. Venezuela. Venezuela contaba 10 casos de covid-19 hasta este domingo.

Perú registraba al menos 71 casos confirmados. Este domingo, el presidente Martín Vizcarra decretó una cuarentena general en el país así como el cierre de sus fronteras durante un lapso de 15 días.

En México, hasta este domingo por la tarde había 41 casos confirmados de coronavirus. La Secretaría de Educación Pública anunció la suspensión de clases durante un mes, del 20 de marzo al 20 de abril.

La Organización Mundial de la Salud ha enviado casi 1,5 millones de nuevas pruebas de coronavirus a 120 países, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa el lunes.

“Estamos trabajando con las empresas para aumentar la disponibilidad de pruebas para los más necesitados”, dijo Ghebreyesus durante la sesión informativa.

“La forma más efectiva de prevenir infecciones y salvar vidas es romper las cadenas de transmisión, y para hacer eso debes hacer pruebas y aislar. No puedes combatir un incendio con los ojos vendados y no podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está infectado”, dijo Ghebreyesus. “Tenemos un mensaje simple para todos los países: hagan pruebas, hagan pruebas, hagan pruebas”.

En Europa

España registra 334 muertes y Sanidad prevé que la epidemia crecerá esta semana.

La Comisión Europea ha propuesto esta tarde prohibir la entrada en la Unión Europea durante 30 días, según ha anunciado su presidenta Ursula von der Leyen. La medida tiene que ser aprobada por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre prevista para el martes. España suma cerca de 1.000 casos de coronavirus en apenas un día.

Los italianos, los más afectados en Europa por el virus, deben permanecer en su casa hasta el 3 de abril y sólo pueden salir para trabajar o comprar bienes de primera necesidad. Para moverse, deben rellenar un documento que les puede solicitar la policía.

Por su parte, Francia decretó el estado máximo de alerta sanitaria el sábado y ordenó cerrar restaurantes, bares, discotecas y cines. Una medida que ha generado polémica, ya que no se han cancelado las elecciones municipales de hoy. Desde el lunes los centros educativos también permanecerán cerrados para impedir la propagación del virus.

Alemania se ha unido a este paquete de medidas y este domingo ha anunciado que cierra sus fronteras con los países colindantes. La canciller Angela Merkel alertó esta semana de que un 70% de los alemanes padecerían coronavirus.

Otros países como Austria, Eslovaquia, Croacia, Letonia, Estonia y Noruega también han pedido a sus ciudadanos permanecer en casa.

Grecia, según Afp, no autorizará desde mañana más de una persona por 10 metros cuadros en las superficies de los supermercados.

Israel ha dado un paso más allá y hoy su fiscalía ha dado luz verde a la utilización de tecnología de las agencias de espionaje para rastrear a personas contagiadas, informa Efe.

A los iraníes se les ha pedido que anulen sus viajes y que permanezcan en casas.

En Estados Unidos

La Casa Blanca toma la temperatura de “todas las personas” que hayan tenido contacto con Donald Trump, quien fue sometido a la prueba y finalmente dio negativo.

Esta medida se tomó tras conocerse esta semana el contagio de Fabio Wajngarten, jefe de prensa del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tras su viaje a Miami con el mandatario brasileño en el que se reunieron con Trump. Bolsonaro también se sometió a la prueba dio negativo.