Evolucionan de manera satisfactoria los tres pinareños confirmados con la COVID-19

Desde el martes 24 de marzo cambió la realidad para Juan Carlos Martínez Duarte, de 42 años, más conocido como “el Pi”, en su comunidad del reparto Cuba Libre en la capital pinareña.

Sin pedirlo, sin esperarlo, se convirtió en el primer ciudadano cubano proveniente de Uruguay con la Covid-19 y el segundo caso confirmado en Pinar del Río.

“Cinco días después que llegué presenté fiebre en mi casa, después me dirigí al consultorio y me trasladaron al hospital León Cuervo Rubio. Cuando me hicieron el análisis y el exudado, salió positivo”, nos cuenta vía telefónica.

“Estoy muy agradecido, me están atendiendo bien, los medicamentos a su hora, el personal médico está muy bien instruido. Decirle a la población que se cuide y que tomen muchas medidas para que no se contagien”.

Junto a Juan Carlos, otros dos pinareños portadores del Virus SARS Cov-2 permanecen bajo atención médica en el Hospital León Cuervo Rubio y evolucionan de manera satisfactoria según nos confirmó el Especialista en Primer Grado en Geriatría y Gerontología, doctor José Carlos Ibizate Díaz.

En Pinar del Río se mantienen hoy en seguimiento 109 personas, sospechosas 78 y bajo vigilancia por contacto 28. Mientras en la Villa Internacional Aguas Claras 48 residentes que estaban en el extranjero se encuentran aislados.