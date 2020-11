Fidel, una vez más, en la escalinata

Cuando Fidel murió hace cuatro años, Pepe Mujica escribió: “Y aquí estoy, sentado en la entrada de la chacra pensando en lo que diré al mundo y cómo ocultaré esta lágrima, aunque dirán algunos publicistas que será mejor que se vea, que así se construyen las leyendas”.

Mientras Mujica escribía esas letras en 2016, miles de jóvenes en Cuba se reunían en la Universidad de La Habana, muchas veces sin poder ocultar esa lágrima, para protagonizar uno de los actos más espontáneos y sentidos de las últimas décadas: intentar condensar en días una despedida para la que nadie estaba preparado.

Hoy, como se ha hecho tradición cada 25 de noviembre, los jóvenes se dieron cita en la escalinata de los casi 300 años, para seguir condensando una despedida. Pandemia mediante, con sus sillas separadas, sus escalones vacíos, la distancia de una juventud normalmente enaltecida… otra más de las rarezas que nos llevaremos este 2020.

La gala comenzó con la llegada del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y otras autoridades políticas y del Gobierno. A ellos se sumó la voz del presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), José Ángel Fernández Castañeda, quien dio lectura a las primeras palabras de la noche.

“Cuando desafiar la injusticia y el oprobio eran palabras de orden de una generación Fidel vino a esta escalinata; cuando parecía que la memoria del Apóstol se extinguiría para siempre, Fidel, desde este mismo lugar iluminó el camino a un futuro distinto y digno”.

Al referirse a la presencia este miércoles de los jóvenes en la Universidad de La Habana, dijo: “Esto es una demostración de vida porque su presencia es unánime y permanente. Allí donde se combate por la vida está Fidel”, agregó, haciendo alusión a los médicos cubanos que dan batalla cada día a la mayor crisis sanitaria del último siglo.

Miguel Díaz Canel, presidente de la República de Cuba, durante la gala por el cuarto aniversario de la desaparición física del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate

La noche, envuelta en el aire frío que arrastra el Malecón habanero, después de un día un tanto caluroso, se llenó con la guitarra de Adrián Berazaín y su canción Por encima de lo conocido. Los niños del Coro Cascabelito robaron las primeras palmas del público, con sus versos “eres tú Fidel, una plaza de millones como tú”.

Corina Mestre no podía faltar, con su Fidel, de Juan Gelman. Tampoco Raúl Torres que pidió al público que lo ayudaran a cantar la canción que intentó condensar una despedida: Cabalgando con Fidel.

Las leyendas, dijo Mujica, no se pueden construir. “Vos eres una, le escribió a Fidel, forjada con el mismo golpe de la metralla y la bandera ondeando en el campamento, ahí en la Sierra”. Las despedidas tampoco. Mira si no como quiso la vida, que Diego partiera el mismo día que “su segundo padre”.

“Si es verdad que partiste hoy también, y lo vez dile que lo extraño mucho, que te cuide de nuevo”, escribió al Pelusa esta tarde un usuario de Cubadebate.

Diego no partió hoy. Fidel no partió hace cuatro años. Las despedidas no se construyen. Y nosotros, hace mucho tiempo, decidimos no despedirnos.

