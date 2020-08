Filosofía beisbolística

No caben dudas de que la vida es como un juego de pelota. Algunos batean de jonrón, mientras otros se ponchan. Pero, al final, lo importante es mantenerse en el terreno aunque sea ponchándose.

Si te ponchas, es señal de que estás jugando. Lo que no se puede es dejar de jugar, de avanzar. Hay que recorrer las bases de la vida, hay que progresar y volver a home. Retornar a home, al mismo lugar de donde saliste, no significa haber perdido el tiempo, sino todo lo contrario. Cuando regresas a home, has cerrado un ciclo, has cumplido una misión, tienes ya una carrera anotada, y estás listo para comenzar la próxima.

Es muy cierto que, durante la existencia, los errores también se pagan caros y hasta pueden poner en peligro el triunfo; pero nadie es tan ducho ni experimentado que nunca haya cometido alguno.

Así mismo, hay que afrontar al destino con honestidad; enviando rectas al pecho del contrario. Nada de andar dando curvas y metiendo líneas. Eso hay que dejarlo para los que gustan de lanzar bolas. No se puede olvidar que se trata de lanzamientos con malas intenciones y de que hay que dejarlos pasar, porque si les haces swing, te puedes ponchar.

Tampoco importa la profesión que en la vida llegues a ejercer. Lo que trasciende es que seas bueno en lo que haces. ¿Has visto que importante resulta un jardinero? ¡Y quien dice uno, dice tres! Sin ellos, resulta imposible jugar. Y lo mismo pasa con el camarero. ¡Quien menosprecie su oficio, que intente jugar sin él!

Y lo más interesante de todo es que, tanto en la vida como en el béisbol, tenemos que jugar permanentemente rodeados de espectadores. Y, como si no bastara con que estén mirando todo el tiempo, también se creen con derecho a opinar sobre tu actuación, e incluso a decirte lo que debes hacer.

En la vida, como en la pelota, hay que intentar que no te cojan out, porque eso significa dejar el diamante, volver al banco, y disminuir tu record personal. Está claro que no resulta fácil y que no siempre depende de ti, pero se trata de estar atento y ser precavido.

¿Cuántas veces el destino nos pone en tres y dos? ¿Cuántas veces quisiéramos dar un palo grande y tenemos que limitarnos a tocar para que otro avance? ¿Cuántas veces han cogido a cualquiera robando?

Pero no podemos pensar solo en nosotros. Así como alguna vez hicimos un sacrifico por alguien, luego alguien vendrá a impulsarnos. Se trata de eso: empujar y dejar que te empujen.

Y es que la vida es también un juego en equipo. Por muy personal e individual que parezca, necesitamos de gente que nos cubra, que defienda, que impulse, que se lance, que salte, que corra, que llegue, que juegue.

¡Brindemos por la vida, con un buen jon-rón!