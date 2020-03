Gladys, conchitera por siempre

De poco hablar y probada voluntad es Gladys González González, alguien que conoce al dedillo la Fábrica de conservas de frutas y vegetales ” La Conchita” de Pinar del Río. Más de 40 años laborando en esta industria avalan a esta pinareña, la cual se desempeña como jefa del área de etiquetado.

“La necesidad de ayudar a mi familia me hizo empezar aquí con 18 años y hoy tengo más de 60, confiesa Gladys.

“Eran tiempos difíciles aquellos para mi padre y mis once hermanos, así que no quedó otra que empezar a trabajar aquí. Entonces no podía imaginar que esta sería mi segunda casa de la que hoy me cuesta desprenderme”, dice emocionada.

Y es que junto a sus compañeros de trabajo ha encontrado otra familia y aunque con firmeza asume su responsabilidad, es muy querida por el colectivo conformado por tres brigadas de obreros que se encargan de retractilar en campaña unas 12 o 15 mil latas de puré o mermeladas con destino al turismo y a la red de Mercados Ideal.

“Mi hijo es mi razón de ser. Cuando llego a casa tarde nos juntamos para preparar la comida, el me apoya mucho, gracias a su acompañamiento sigo en pie de combate como el primer día, a pesar de mi edad”.

“En estos tiempos el control de los productos es vital para evitar desvíos y eso Gladys lo sabe hacer muy bien en su área, resalta el director de “La Conchita , Idalberto Rodríguez Herrera.

“Por eso ella es de las imprescindibles en la actividad que realiza”.

Seguir produciendo para el pueblo mientras tenga fuerzas es el compromiso de esta conchitera a quien la distingue la voluntad a toda prueba.