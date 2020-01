Graupera rememora encuentro con Fidel 61 años después

Fue un día inolvidable, me comenta el periodista jubilado, Arnaldo Graupera Morejón, acomodado en un sillón de su sala. A pesar de su avanzada edad, recuerda claramente la jornada del 17 de enero de 1959, en la ciudad de Pinar del Río.

Pertenecer al Colegio de Operadores de Radio le permitió estar cerca de Fidel y dialogar con el líder de la Revolución.

“Ese día fui primero al trabajo, organicé varios documentos y salí, creo que excepto los hospitales y las bodegas todos los locales cerraron”

“Llegue allí a la rastra ubicada en la intersección de las calles José Martí y Rafael Ferro sin ningún plan, era de mañana y no podía subir nadie solo los medios que transmitirían el acto”.

“Escucho una voz que me llama y me dice Graupera ven, eran los realizadores de sonido de las emisoras y subo. Fue todo el día hasta las 10 u 11 de la noche, -te digo que lo que no recuerdo es como pude estar un día entero sin ir al baño, sin comer, sin hacer nada y me sentía bien“.

“Estando allá arriba se aparece el dueño de la Revista Sol en la cual yo escribía una sección dedicada a la radio, (1955- 1961), y me entrega un ejemplar para que le muestre a Fidel un reportaje sobre la captura del esbirro Jacinto Menocal, autor de numerosos crímenes en la provincia”.

“Cuando llegó Fidel a la tribuna, lo saludé, le di la mano y le dije: Comandante, tengo que hablar con usted. Me escuchó sin emitir una palabra, leyó el artículo completo, el pueblo le aclamaba pero en ese momento estaba absorto en la lectura. Me hizo varias preguntas: dónde se hacía, quiénes escribían en ella y la elogió. Hablamos de la asistencia del pueblo, del apoyo a la Revolución, hasta que me dio pena y le dije -bueno Comandante, lo voy a dejar que usted tiene mucho trabajo-, me firmó la revista y me retiré”.